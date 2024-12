Publicado 19/12/2024 00:00

Segundo Datafolha, apoio à democracia no Brasil caiu 10% em 2 anos. Foi de 79%, para 69%. Difícil entender por que alguém abriria mão da própria liberdade, mas décadas de promessas não cumpridas talvez ajudem a explicar revolta com política atual.

Brasileiro pode pagar caro por Planalto não ter tratado equilíbrio fiscal com importância devida. Alta da inflação e disparada do dólar, que afetam principalmente mais pobres, são resultado direto de desleixo do governo com controle das contas públicas.