Suspeitos distraíam idosos nas agências bancárias para levar o dinheiroReprodução

Publicado 18/12/2024 21:23

Rio - A Polícia Civil investiga uma quadrilha especializada em aplicar o golpe da 'falsa ajuda' contra idosos em agências bancárias na cidade do Rio e em São Paulo. Na última semana, agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) e policiais militares prenderam Mônica Lopes Calças e Caique Alves Pereira, integrantes do grupo, em Bonsucesso, na Zona Norte. Um terceiro suspeito, identificado como Washington de Oliveira Ometto, conseguiu fugir.

A investigação começou após informações passadas por um segurança de uma agência bancária, que identificou a atuação do grupo na região. Uma vítima de 67 anos relatou que estava utilizando um caixa eletrônico quando um suspeito se aproximou e ofereceu ajuda. Em seguida, um segundo integrante começou a distraí-la com perguntas.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a idosa parece estar confusa com a situação. Os bandidos, então, pegam o dinheiro no caixa e fogem do banco. A investigação apontou grupo aplicou golpes semelhantes em outras vítimas, causando prejuízos que somam mais de R$ 50 mil.

"O golpe da 'falsa ajuda' ocorre em caixas eletrônicos, onde golpistas abordam vítimas, geralmente idosos ou pessoas com pouca familiaridade tecnológica, oferecendo ajuda. Às vezes, eles se passam por funcionários dos bancos, sob o pretexto de facilitar transações bancárias. Enquanto fingem ajudar, eles distraem a vítima para obter informações, como senhas, ou trocam o cartão bancário por outro falso. Em seguida, os criminosos realizam saques, transferências ou compras fraudulentas", explicou o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador).

Ainda de acordo com o delegado, Mônica, Caíque e Washington possuem anotações criminais e foram monitorados por mais de duas semanas. No entanto, a quadrilha fugia para São Paulo para evitar que fosse presa.

"Para evitar o golpe, não aceite ajuda de estranhos, proteja as senhas e verifique sempre o cartão após o uso. Em caso de suspeita, acione imediatamente o banco ou a polícia", alertou Santoro.