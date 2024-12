A ação aconteceu na tarde da última terça-feira (17) - Divulgação

Publicado 18/12/2024 19:24

Macaé - Uma quadrilha foi presa por agentes da 123ª DP (Macaé) na tarde de terça-feira (17), em Macaé, com uma grande quantidade de drogas, incluindo 1.097 frascos de lança-perfume. Os três homens integram o Comando Vermelho e foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a ação, a polícia também apreendeu 1.017 invólucros de cocaína, além de celulares e dinheiro da venda de drogas.



O trio foi localizado após uma denúncia feita ao setor de inteligência da distrital, que indicou um imóvel usado por traficantes no bairro Parque Aeroporto. No local, os policiais encontraram os suspeitos tentando descartar as drogas.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que denúncias sejam feitas pelo WhatsApp da 123ª DP (Macaé), no número (22) 98831-8043, com garantia de sigilo.