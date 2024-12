Sala multissensorial atenderá crianças na Cidade de Deus - Divulgação / ONG Nóiz

Publicado 18/12/2024 18:02

Rio - A ONG Nóiz, na Cidade de Deus, na Zona Oeste, vai inaugurar uma sala multissensorial para crianças com autismo na comunidade. O espaço, que também atenderá jovens com outros transtornos, deve começar a receber o público a partir da segunda quinzena de janeiro.

Presidente da ONG, André Melo é pai de uma criança autista nível 3 de suporte e aponta que há uma alta demanda de tratamento para essas pessoas na comunidade, por conta da falta de acesso às terapias.

"A gente, que tem uma condição melhor, já sofre com os planos de saúde e escolas, mas essas pessoas não tem acesso a nada. São crianças em idade escolar que nunca tiveram qualquer intervenção terapêutica, em alguns casos sem laudo, e a gente consegue ajudar também. Vamos recrutar os profissionais para atender, no início, três vezes por semana, cinco crianças por dia", explicou.

A sala é uma inovação nas favelas do Rio, sendo a primeira deste porte que também atuará como reguladora emocional. Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que há dois milhões brasileiros autistas, o que representa 1% da população.

Para viabilizar o projeto, a ONG fez campanhas de arrecadação e contou com apoio de patrocinadores, como o Grupo Águia Turismo, Instituto Retornar e pessoas que se sensibilizaram com o assunto.

A sala será chamada de Sala Multissensorial Rafael Dias, nome do filho de presidente. "Ele ajudou no estímulo e na inspiração em tentar proporcionar uma vida melhor para estas famílias", contou Melo. A ONG fica localizada na Cidade de Deus, na região no Karatê, no território chamado Rocinha 2.