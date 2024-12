Queda de estrutura interditou o sentido Centro do Túnel Santa Bárbara no dia 13 de dezembro - Arquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 18/12/2024 22:24 | Atualizado 18/12/2024 22:37

Rio - O Túnel Santa Bárbara será interditado a partir desta quarta-feira (18), no sentido Santo Cristo, das 23h às 5h, para que a Light conclua a obra que provocou a recente interdição parcial do local.

Durante a madrugada da sexta-feira passada (13), o incidente interditou a galeria sentido Centro. Com a queda de parte do revestimento lateral, em um trecho de 45 metros, durante as obras de reestruturação, o sentido ficou completamente interditado por mais de 12h.

Uma das faixas de rolamento foi reaberta para o tráfego de veículos leves às 17h30 do dia 13. No sábado (14), por volta das 15h, a circulação de veículos pesados também foi autorizada. A via foi completamente liberada apenas às 5h15 desta quarta-feira (18).

As obras no Santa Bárbara fazem parte do projeto de revitalização dos túneis da cidade, com investimento de cerca R$ 9,4 milhões. Desde fevereiro, a Secretaria Municipal de Conservação trabalha no túnel.

Em função das características diferenciadas do trânsito, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro o Santa Bárbara não será interditado.

Durante o período das obras, como medida preventiva, os veículos pesados deverão utilizar a faixa da esquerda ao circular na galeria sentido Santo Cristo. Sinalização específica foi instalada para orientação dos motoristas.



Equipes da CET-Rio atuam de forma ininterrupta monitorando as condições do trânsito nos dois sentidos do Túnel para atuação imediata caso tenha qualquer necessidade.