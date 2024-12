A prisão ocorreu após a troca de informações de inteligência entre a Polícia Civil do Rio a Policial Alemã - Divulgação

Publicado 18/12/2024 20:36 | Atualizado 18/12/2024 21:07

Rio - Uma investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) levou à prisão de um cidadão alemão por estupro de vulnerável e por produção e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil, na terça-feira (17). O homem, de 60 anos, foi capturado por agentes da Bundeskriminalamt, a Agência Federal de Investigação da Alemanha, em Berlim.



O homem produzia materiais relacionados à exploração infanto-juvenil no bairro de Curicica, na Zona Oeste, e os vendia na Europa. Em sua residência, em Berlim, foi apreendido um HD contendo a identificação 'Rio de Janeiro', o que sugere a existência de conteúdo de exploração sexual envolvendo menores produzido no Brasil.



A prisão ocorreu após a investigação e a troca de informações de inteligência entre a Polícia Civil do Rio e a Policia Alemã. A apuração teve início a partir de uma denúncia anônima feita à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), que indicava que um cidadão alemão estava à frente dessa quadrilha.



Após as investigações preliminares, o delegado da Draco fez um pedido formal à Justiça pela busca e apreensão no endereço do autor, medida cumprida em fevereiro deste ano. Na ocasião, foi encontrado farto material armazenado em dispositivos do investigado. Ele foi preso em flagrante.



O inquérito e os dispositivos apreendidos foram encaminhados à DCAV, que deu continuidade às investigações. O material foi periciado, resultando na identificação de uma associação criminosa. Dois outros alemães, incluindo o capturado nesta terça-feira(18), e um brasileiro foram identificados, assim como 20 vítimas flagradas em cenas de abuso sexual.



A investigação apontou que o primeiro acusado era a ponte na Europa com os outros pedófilos, além de ser o responsável por promover festas com menores, em sua residência, localizada nas imediações da Cidade de Deus. Os outros dois alemães e o brasileiro eram participantes assíduos dos eventos e figuraram em diversos vídeos com cena de sexo explícitos analisados pela DCAV.



Após a prisão do alemão e do brasileiro, os outros europeus retornaram ao país de origem. Um deles foi morto a facadas pela namorada, que soube que o homem abusava da filha dela. A mulher foi absolvida pela Justiça Alemã.

O criminoso capturado hoje era o último envolvido no esquema ainda em liberdade. O mandado de prisão foi obtido pela Bundeskriminalamt a partir do conteúdo da investigação da DCAV. A Polícia Civil permanece em contato com as autoridades alemãs para receber o conteúdo, a fim de analisá-lo.