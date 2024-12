Pratos típicos das festas de fim de ano serão servidos em cinco unidades do Restaurante do Povo - Divulgação

Pratos típicos das festas de fim de ano serão servidos em cinco unidades do Restaurante do PovoDivulgação

Publicado 22/12/2024 11:45 | Atualizado 22/12/2024 11:48

Rio - Os cardápios dos Restaurantes do Povo vão entrar no clima de fim de ano com refeições típicas a partir desta segunda-feira (23). Segundo o Governo do Estado, os pratos serão servidos em diversas unidades do programa espalhadas pelo território fluminense até o dia 31 de dezembro.

Na segunda, as unidades da Central do Brasil e Bonsucesso vão servir lombo suíno, chester e mini panetones para a sobremesa.

Já na terça-feira (24), véspera de Natal, será a vez de Petrópolis, São Gonçalo, Barra Mansa e Duque de Caxias ofertarem o cardápio típico. Para a quarta-feira (25) Dia de Natal, o local da ceia será a unidade Belford Roxo.



A refeição com toque de ceia também se repete e entre os dias 30 e 31 de dezembro. O cardápio terá pratos como pernil, lombo, frango assado e bacalhau. As sobremesas típicas poderão ser escolhidas pelo público. Pudim, arroz doce, rabanada e panetone, são algumas das opções, a depender da unidade.



De acordo com a a Secretaria Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, que opera as unidades em parceria com as prefeituras locais, todo o cardápio oferecido é orientado por nutricionistas do Programa Restaurante do Povo. O serviço oferece, por dia, 28.575 refeições para a população.

"Nós trabalhamos o ano inteiro para que a nossa população tenha direito a uma refeição de excelência, nutritiva e balanceada, mas nestes dias de festa ficamos extremamente felizes de proporcionar mais esse momento especial para o nosso povo", destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.