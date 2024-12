Diversos disparos foram feitos em direção as vítimas - Rede Social

Publicado 22/12/2024 08:32 | Atualizado 22/12/2024 10:53

Rio - Uma criança e mais duas pessoas foram mortas durante um ataque a tiros no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes, no interior do estado, na noite deste sábado (22). Nas redes sociais, imagens registraram a intensidade dos disparos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Miguel Pereira ocorreu às 20h15. No local, um idoso de 72 anos, que se apresentou como avô da criança, recebeu atendimento e foi liberado.



O menino, de aproximadamente 4 anos, foi encontrado sem vida embaixo do corpo de uma das vítimas identificada como Consuelo, de 35 anos, dentro de uma casa. Já o homem, identificado como Giliard, 35, estava na rua, próximo a um posto de combustíveis. Ainda não há informações sobre a relação de parentesco entre eles.

Nas redes sociais, testemunhas alegam que o caso teria relação com disputa territorial entre milicianos e traficantes e que os disparos teriam sido realizados por homens de roupas camufladas armados de fuzis.



Procuradas, as polícias Militar e Civil ainda não responderam.