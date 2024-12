Materiais apreendidos após prisão do suspeito de participar do triplo homicídio em Paty do Alferes - Divulgação

Materiais apreendidos após prisão do suspeito de participar do triplo homicídio em Paty do AlferesDivulgação

Publicado 22/12/2024 10:36





Segundo a PRF, por volta das 22h, os agentes foram alertadas por policiais civis da 96ª DP (Paty do Alferes) sobre a fuga dos bandidos em direção à capital fluminense. Em seguida, um bloqueio foi montado na rodovia e, na altura de São João de Meriti, os criminosos foram interceptados em dois veículos. Na sequência, cerca de 10 homens desembarcaram dos carros e começaram a atirar contra os policiais, o que resultou em um confronto.



Um deles não conseguiu escapar e acabou preso. Na ação, foram apreendidos três fuzis, uma pistola, mais de dez carregadores, centenas de munições, rádios transmissores, telefones celulares, uma faca e acessórios táticos. Além disso, os dois veículos circulavam com placas clonadas e possuíam registros de roubos, ocorridos na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio. Um dos automóveis estava com marcas de sangue no banco.

Rio - Um suspeito de participar da morte de uma criança e outras duas pessoas em Paty do Alferes , no interior do estado, na noite de sábado (21), foi preso após uma intensa troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.Segundo a PRF, por volta das 22h, os agentes foram alertadas por policiais civis da 96ª DP (Paty do Alferes) sobre a fuga dos bandidos em direção à capital fluminense. Em seguida, um bloqueio foi montado na rodovia e, na altura de São João de Meriti, os criminosos foram interceptados em dois veículos. Na sequência, cerca de 10 homens desembarcaram dos carros e começaram a atirar contra os policiais, o que resultou em um confronto.Um deles não conseguiu escapar e acabou preso. Na ação, foram apreendidos três fuzis, uma pistola, mais de dez carregadores, centenas de munições, rádios transmissores, telefones celulares, uma faca e acessórios táticos. Além disso, os dois veículos circulavam com placas clonadas e possuíam registros de roubos, ocorridos na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio. Um dos automóveis estava com marcas de sangue no banco.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (64ª DP).