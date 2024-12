Imagem do veículo dentro da lagoa chamou atenção nas redes sociais - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/12/2024 08:44

Rio - Um veículo caiu dentro da Lagoa da Tijuca, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, neste sábado (21). A imagem que circulou do carro na água, com as rodas para cima, chamou atenção nas redes sociais. O acidente, que ocorreu na Avenida das Américas, com a Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, deixou uma pessoa com ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado à 3h58 e, ao chegarem ao local, os militares foram informados pelo motorista que o veículo havia batido em um muro e, em seguida, caiu dentro da lagoa. O homem, não identificado, foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Até o momento, não há informações sobre a remoção do automóvel de dentro da lagoa.