Estabelecimento pegou fogo na tarde deste sábado (21)Reprodução

Publicado 22/12/2024 08:13 | Atualizado 22/12/2024 08:15

Rio - Um incêndio atingiu uma tradicional padaria localizada na Rua Professor Valadares, no Grajaú, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (21). O estabelecimento Joia do Grajaú sofreu com as chamas que tiveram início na área onde são preparados os frangos assados.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h08, e militares do quartel do Grajaú se dirigiram ao local. Cerca de 10 minutos após a chegada da equipe, o incêndio já estava sob controle. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.



Apesar do susto, a rápida resposta dos bombeiros evitou danos maiores à padaria, que é um dos pontos mais frequentados do bairro.