Fogo foi tão alto que as chamas escuras puderam ser vistas de longe - Reprodução / Centro de Operações Rio

Fogo foi tão alto que as chamas escuras puderam ser vistas de longeReprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 21/12/2024 07:55

Rio - Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (21), a loja de artigos para festas e fantasias Zé Botão, localizada na Rua do Arquiteto, no Recreio, Zona Oeste do Rio. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 4h. Segundo informações da corporação, as chamas foram controladas às 6h30. O fogo foi tão alto que as chamas escuras puderam ser vistas de longe.



Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Uma perícia será realizada no local para apurar o que provocou o fogo.