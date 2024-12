Operação teve o apoio de aeronave da Polícia Civil - Reprodução

Rio - Cinco criminosos foram mortos e um policial civil ficou ferido durante uma operação de combate ao tráfico, na manhã deste domingo (22), no bairro Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. Chamada de "Antevéspera", a ação conduzida por agentes 124ª DP (Saquarema) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) tinha como objetivo prender traficantes do Pará que atuam na comunidade da Serrinha.

Segundo o comando da operação policial, a atuação do grupo que integra a facção Comando Vermelho vinha sendo acompanhada há três meses. O bando pretendia expandir a venda de drogas na comunidade.

Os agentes chegaram no local no início da manhã. Durante a incursão, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. Durante o tiroteio, cinco suspeitos foram encontrados sem vida, sendo dois homens e três mulheres. Dentre os mortos, três eram naturais do Pará. Entre eles, está Washington Pereira Rodrigues, conhecido como Parazinho, que era apontado como liderança da facção.

Na ação, os agentes contaram com o apoio de uma aeronave. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o helicóptero sobrevoando a comunidade, enquanto ao fundo é possível ouvir o som de disparos.







As equipes apreenderam pistolas com kit Roni, rádios comunicadores, munições, anotações do tráfico e drogas.



De acordo com as investigações, a quadrilha invadiu um sítio, em uma região de mata, e passou a intimidar e aterrorizar a população local.

A partir de levantamento de informações de inteligência, os policiais passaram a monitorar os bandidos. A operação na localidade segue para capturar um integrante do grupo criminoso que fugiu durante a ação. O policial civil atingido na ação teve ferimentos sem gravidade.