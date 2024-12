Apesar do tempo nublado, banhistas foram a Praia do Leme neste domingo (22) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Apesar do tempo nublado, banhistas foram a Praia do Leme neste domingo (22)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/12/2024 13:15

Rio - O município do Rio de Janeiro voltou ao Estágio 1 na manhã deste domingo (22) devido à ausência de previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. Segundo o Alerta Rio, a véspera de Natal, na terça-feira (24), será de céu nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento, com temperaturas oscilando entre 18°C e 27°C e ventos fracos a moderados.

Já na quarta-feira (25), a nebulosidade continua com previsão de chuva fraca durante a tarde e noite e ventos fracos a moderados. A máxima chega a 34°C e a mínima é de 18°C.

A cidade entrou no Estágio 2, que indica risco de ocorrências de impacto, na tarde da última sexta-feira (20). A cidade entrou no Estágio 2, que indica risco de ocorrências de impacto, na tarde da última sexta-feira (20). Uma forte chuva atingiu diversas áreas do Rio, com ruas alagadas nas Zonas Norte, Sul e Oeste, com equipes da prefeitura sendo acionadas para controlar.

Neste domingo (22), o tempo será nublado a encoberto com ventos fracos a moderados e pancadas isoladas de chuva na parte da tarde e da noite. As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 32°C.



Após um domingo de tempo instável, a segunda-feira (23) deve seguir com clima nublado a encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia. A máxima é de 27°C e a mínima de 19°C, com ventos moderados.



O tempo chuvoso se mantém na quinta-feira (26), que vai ter pancadas isoladas durante a tarde e à noite, com céu parcialmente nublado a nublado. A intensidade dos ventos aumenta e será moderada a forte. A máxima chega a 36°C e a mínima será de 21°C.