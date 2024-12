Réveillon de Copacabana costuma reunir mais de dois milhões de pessoas - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 22/12/2024 15:48 | Atualizado 22/12/2024 16:06

Rio - A venda de bilhetes especiais do MetrôRio para o Réveillon termina nesta terça-feira (24), véspera de Natal. Feito em papel e com QR Code impresso, o tíquete pode ser adquirido nas estações Pavuna, Central, Carioca e Jardim Oceânico, das 9h às 20h, por R$ 7,50, apenas para ir à festa da virada, e R$ 15, ida e volta.

A partir do dia 25, o bilhete especial só estará disponível pelo aplicativo ou site da concessionária. A venda pelos meios digitais estará aberta até às 18h do dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, ou antes disso, caso os passes se esgotem.

Segundo o MetrôRio, apenas passageiros que tiverem o bilhete poderão embarcar no sistema durante a noite do dia 31, a partir das 19h.

Para a ida, os passageiros podem escolher, no ato da compra, cinco horários de partida, das 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; ou 23h à meia-noite. O embarque de volta acontece sem horário fixo, com a utilização do bilhete digital, válido da meia-noite até as 5h do dia 1º.

Melhor acesso

De acordo com a concessionária que administra o sistema, a estação Siqueira Campos, em Copacabana, é a melhor alternativa para quem vai à festa. Na ida, os bilhetes especiais serão aceitos em todas as estações.

A partir de meia-noite, eles só serão aceitos nas estações abertas para embarque: Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório e Jardim Oceânico.



No dia da virada, a partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Esses meios de pagamento só valem até às 18h59 do dia 31 e a partir das 7h do dia 1º.



Gratuidades



As pessoas com deficiência (PCD), menores de 6 anos, acompanhados de um adulto com cartão válido de gratuidade ou bilhete digital, e maiores de 65 anos, devem apresentar um documento oficial comprobatório para embarcar nas estações durante o Réveillon.