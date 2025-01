Equipes da Comlurb trabalham na remoção de árvore que caiu na Tijuca - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Equipes da Comlurb trabalham na remoção de árvore que caiu na Tijuca

Publicado 07/01/2025 10:10 | Atualizado 07/01/2025 13:37





O DIA constatou que a árvore caiu em cima da fiação e ficou atravessada no meio da rua, sendo retirada completamente no início da tarde. Apesar do estrago, a Light informou que a rede de energia não foi afetada e que não há clientes com o fornecimento interrompido. Além disso, por se tratar de uma via interna e fechada, não houve impactos no trânsito. Rio - Após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite desta segunda-feira (6), uma árvore caiu e interditou a Rua Maestro Vila Lobos, na Tijuca, Zona Norte. Segundo o Centro de Operações Rio, equipes da Comlurb trabalharam no local durante toda a manhã desta terça-feira (7).constatou que a árvore caiu em cima da fiação e ficou atravessada no meio da rua, sendo retirada completamente no início da tarde. Apesar do estrago, a Light informou que a rede de energia não foi afetada e que não há clientes com o fornecimento interrompido. Além disso, por se tratar de uma via interna e fechada, não houve impactos no trânsito.

Devido às chuvas, outras árvores também caíram, sendo uma delas na Avenida Brasil, na altura da Vila Militar, outra na Rua Doutor Augusto Figueiredo, em Senador Camará, altura da Rua do Desenhista, e mais uma na Rua Aglaia, em Bangu.

Ainda na noite de segunda (6), o município entrou no Estágio 2. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), entre 21h30 e 21h45 houve registro de chuva forte nas estações Campo Grande (10,6mm) e Grota Funda (8,4mm). Chuvas moderadas foram observadas no Recreio dos Bandeirantes (3,4mm), na Barra/Riocentro (2,0 mm) e nas estações do Alto da Boa Vista e Jacarepaguá/Cidade de Deus, que registraram 1,4 mm.

A cidade registrou ainda 1.094 raios, entre 18h de segunda-feira (6) e 1h30 desta terça (7). O Estágio 1 foi retomado apenas às 5h15. A previsão é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva de tarde e de noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis, com máxima prevista de 33°C.