Chuva provocou alagamentos em vários pontos da cidade; Na imagem, a Praça Aquidauana, em Vila KosmosRede Social

Publicado 07/01/2025 06:59 | Atualizado 07/01/2025 09:55

Rio - As fortes chuvas que atingiram o Rio na noite desta segunda-feira (7) provocaram alagamentos em diversas vias da cidade. Segundo moradores, houve ainda registro de chuva de granizo em bairros como Realengo e Taquara, na Zona Oeste; e Cascadura, Bento Ribeiro, Madureira e Oswaldo Cruz, na Zona Norte.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a força da água arrastando lixos e até móveis pelas ruas. Entre os locais afetados estão a Praça Aquidauana, em Vila Kosmos, a Estrada Intendente Magalhães, em Madureira, Rua Araraquara, em Bento Ribeiro, todas na Zona Norte. Além da Rua Marechal Fontenele, em Realengo, e vias de Vila Valqueire, Zona Oeste.



Além disso, a chuva também provocou quedas de pelo menos três árvores, sendo uma na Avenida Brasil, altura da Vila Militar, outra na Rua Doutor Augusto Figueiredo, em Senador Camará, altura da Rua do Desenhista, e mais uma na Rua Aglaia, em Bangu.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), entre 21h30 e 21h45 houve registro de chuva forte nas estações Campo Grande (10,6mm) e Grota Funda (8,4mm). Chuvas moderadas foram observadas no Recreio dos Bandeirantes (3,4mm), na Barra/Riocentro (2,0 mm) e nas estações do Alto da Boa Vista e Jacarepaguá/Cidade de Deus, que registraram 1,4 mm.

Previsão do tempo

A cidade retornou ao Estágio 1 às 5h15 desta terça-feira (7). Para o restante do dia, a previsão é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva de tarde e de noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis, com máxima prevista de 33°C.



Segundo o Centro de Operações Rio, no momento, o radar meteorológico do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance e não há registros nas últimas 3 horas no Rio.

Na quarta (8) e quinta-feira (9), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente será mantido por uma região de baixa pressão na costa do estado. A previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer hora do dia, podendo ser em forma de pancadas na quarta-feira (8). Os ventos estarão fracos a moderados.



Na sexta-feira (10), ventos úmidos do oceano seguirão influenciando o tempo na cidade do Rio. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca, isolada, principalmente na madrugada e manhã. Os ventos estarão fracos a moderados.



Já no sábado (11), a nebulosidade estará variada e não há previsão de chuva no Rio.