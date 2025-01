Criança foi vítima de afogamento no Piscinão de Ramos - Arquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Criança foi vítima de afogamento no Piscinão de RamosArquivo/Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 07/01/2025 13:33

Rio - A bebê de 2 anos que se afogou no Piscinão de Ramos, no último domingo (5) , recebeu alta do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, durante a tarde desta segunda-feira (6).A criança, que não teve sua identidade revelada, foi socorrida de helicóptero por militares do Corpo de Bombeiros, depois que eles receberam a informação do afogamento.