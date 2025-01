Jailton Nascimento Silva e Elaine de Andrade Silva foram encontrados mortos dentro de casa - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/01/2025 10:32 | Atualizado 07/01/2025 13:39

Rio - A Polícia Civil investiga as mortes de um militar da Marinha do Brasil e da ex-mulher dele, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (6). Jailton Nascimento Silva, de 35 anos, e Elaine de Andrade Silva, 30, foram encontrados sem vida, dentro de casa, no bairro São Bento.



De acordo com a Polícia Militar, o 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado e localizou os corpos do homem e da mulher, isolando a área para perícia. Segundo relatos, Jailton e Elaine teriam discutido dentro da casa antes das mortes. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para apurar a motivação do crime.



Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento de uma ocorrência policial envolvendo um militar da Força, lamentou e se solidarizou com os familiares de Jailton e Elaine. A corporação afirmou ainda que "presta o apoio necessário à família e acompanha as investigações policiais para a elucidação dos fatos".