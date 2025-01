Crianças eram mantidas dentro de casa no Morro Pavão-Pavãozinho - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 07/01/2025 14:11 | Atualizado 07/01/2025 14:24

Rio - Duas crianças foram resgatadas, nesta segunda-feira (6), por policiais civis, na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul, de uma casa onde eram mantidas em cárcere privado pelo próprio pai. Segundo os investigadores da 28ª DP (Praça Seca), os dois irmãos, de 2 e 10 anos, foram impedidos de ter contato com a mãe.

Os menores, que viviam com a mãe, foram passar o fim de ano na casa do pai, a pedido dele próprio, no dia 30 de dezembro. Após o dia 2, o pai informou que não devolveria as crianças e os dois teriam sido impedidos de falar com a própria mãe.

A mulher foi, inclusive, ameaçada de agressão pelo pai caso fizesse algum tipo de contato.

Diante da situação, a mãe procurou a 28ª DP, onde o caso foi registrado. Os agentes da distrital foram ao endereço do pai, na comunidade da Zona Sul, e resgataram as crianças. Os menores foram entregues à mãe.

A Polícia Civil se limitou a informar que as investigações ainda estão em andamento.