O caso aconteceu na Avenida General Bocaiúva, no Centro de Itaguaí - Reprodução / redes sociais

O caso aconteceu na Avenida General Bocaiúva, no Centro de ItaguaíReprodução / redes sociais

Publicado 07/01/2025 15:38 | Atualizado 07/01/2025 18:59

Rio - A fiação elétrica de um poste pegou fogo na tarde desta terça-feira (7) e atingiu três veículos estacionados na Avenida General Bocaiúva, no centro de Itaguaí, Região Metropolitana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h52 e só conseguiu controlar as chamas por volta das 14h08. Segundo os militares, ninguém ficou ferido.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que a fiação começa a pegar fogo, solta do poste e atinge os carros. Uma pessoa chega a tentar apagar as chamas com um extintor de incêndio.

Veja o vídeo:

Fiação elétrica pega fogo e atinge três carros em Itaguaí

Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/OEFy2zIQSm — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2025

A Light informou que uma equipe técnica esteve no local e verificou que o incêndio teve início na rede de telefonia, propagando-se posteriormente para os cabos de energia da concessionária.

"As equipes técnicas de ambas as empresas estão trabalhando em conjunto no local para realizar os reparos necessários e garantir a segurança da área", diz a nota.