Niterói: material foi retirado de um veículo de empresa de internet estacionado em um shopping de Icaraíreprodução/Internet
Os furtos teriam ocorrido entre os dias 8 e 11 de agosto. De acordo com o registro, os equipamentos foram retirados de um carro da empresa que estava estacionado em um shopping de Icaraí. Após receber denúncias e analisar imagens de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram um homem que teria estacionado um veículo próximo ao carro da empresa e retirado os cabos de fibra óptica.
As informações foram encaminhadas à 77ª DP (Icaraí), que passou a investigar os casos. A partir de levantamentos realizados pelo setor de inteligência, os agentes conseguiram identificar a placa do veículo utilizado na ação e localizar o proprietário. O homem foi encontrado no Barreto com três rolos de fibra óptica. O veículo apontado como utilizado nos furtos também foi localizado e levado para a delegacia.
Caso é investigado pela 77ª DP
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