Niterói: material foi retirado de um veículo de empresa de internet estacionado em um shopping de Icaraí - reprodução/Internet

Niterói: material foi retirado de um veículo de empresa de internet estacionado em um shopping de Icaraíreprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 11:09





Os furtos teriam ocorrido entre os dias 8 e 11 de agosto. De acordo com o registro, os equipamentos foram retirados de um carro da empresa que estava estacionado em um shopping de Icaraí. Após receber denúncias e analisar imagens de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram um homem que teria estacionado um veículo próximo ao carro da empresa e retirado os cabos de fibra óptica.



As informações foram encaminhadas à



Caso é investigado pela 77ª DP

Niterói - Um homem foi preso após ser encontrado com três rolos de fibra óptica que, segundo a ocorrência, haviam sido furtados de um veículo de uma empresa de internet, em Niterói. O suspeito foi localizado por agentes do Segurança Presente nesta quarta-feira (12), no Barreto.Os furtos teriam ocorrido entre os dias 8 e 11 de agosto. De acordo com o registro, os equipamentos foram retirados de um carro da empresa que estava estacionado em um shopping de Icaraí. Após receber denúncias e analisar imagens de câmeras de monitoramento, os agentes identificaram um homem que teria estacionado um veículo próximo ao carro da empresa e retirado os cabos de fibra óptica.As informações foram encaminhadas à 77ª DP (Icaraí) , que passou a investigar os casos. A partir de levantamentos realizados pelo setor de inteligência, os agentes conseguiram identificar a placa do veículo utilizado na ação e localizar o proprietário. O homem foi encontrado no Barreto com três rolos de fibra óptica. O veículo apontado como utilizado nos furtos também foi localizado e levado para a delegacia.

A ocorrência foi registrada como furto. A 77ª DP dará continuidade às investigações para esclarecer a participação do suspeito nos crimes e verificar se ele pode estar relacionado a outras ocorrências semelhantes. Segundo informações do registro policial, o homem possui cinco anotações anteriores: três por furto, uma por porte ilegal de arma e outra por associação para o tráfico de drogas.