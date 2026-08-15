Terceiro dia da FLIN é marcado por lançamentos e sessões de autógrafos

Rio - O terceiro dia da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) , neste sábado (15), foi marcado por lançamentos, atividades para crianças, autógrafos de escritores e mais atrações. A edição 2026 do evento gratuito - que ocorre no Reserva Cultural, no bairro São Domingos -, termina neste domingo (16), inclusive com a presença da atriz Fernanda Torres.

O tempo chuvoso criou o clima ideal para os leitores. A empreendedora Carolina Moura, de 35 anos, foi à feira pelo segundo ano consecutivo. "Hoje foi a primeira vez nessa edição. [...] Mas ano passado eu compareci ao evento por dois dias", disse a moradora de São Gonçalo.

Autores do livro "O amor ainda é possível?", Maria Flor e Emanuel Aragão estiveram presentes. A professora Elaine Ferreira, de 50, conseguiu os autógrafos dos escritores que tanto admira. "Eu consegui o autógrafo dos dois e ainda deu para trocar ideia rapidamente. [...] Foi bem legal, muito importante para mim ver e ouvir dois de perto. Eu já os admiro faz um tempo assim." Através dos stories do Instagram, Maria Flor comentou a experiência. "Foi uma alegria, Niterói", escreveu a atriz.

O médico Yuri Lutz, 37, foi à FLIN acompanhado dos filhos, Laura, 7, e Miguel. "O evento foi excelente. Tinham muitas atividades lúdicas para as crianças e achei especial a possibilidade de poder interagir com os atores." Ele ainda ressaltou a importância do incentivo à leitura aos pequenos.

"A gente tem que estimular as crianças. As ideias são as ferramentas mais poderosas que a gente tem para mudar o mundo. A gente espera que nossos filhos sejam capazes de tornar esse mundo melhor quando for a vez deles de cuidar do nosso planeta", disse Yuri.

Escritora da MoMa Editora, Mônica Martins, de 59, ressaltou o clima familiar do evento. "As pessoas estão vindo muita família. Muita valorização de crianças no evento que eu acho bem bacana. Tem atração para todos os públicos, para todo o tipo de leitor. [...] Mesmo com chuva [a feira] encheu [de gente]. Está vindo escola também, o que eu achei bem legal."

Curador da FLIN e Diretor da Niterói Livros (FAN), Jordão Pablo de Pão comemorou a recepção do público. "Nem a chuva fez com que nossos corredores e nossos espaços esvaziassem. A programação de hoje celebra a diversidade de idades, gêneros, vivências e potências que constroem nosso povo, nossos territórios."

O escritor e historiador deu mais detalhes sobre a programação do penúltimo dia. "A Sala Nelson Pereira dos Santos esteve lotada para celebrar nossas infâncias pela manhã, refletir sobre nossa sociedade pela tarde e cheia de expectativas para o lançamento de Conceição Evaristo e de Eliana Alves Cruz, no fim da tarde. O Palco Lélia Gonzalez recebe a Batalha do Conhecimento, mostrando a força da oralidade nas vias urbanas. Os estandes da Academia Brasileira de Letras e da Biblioteca Nacional cheios, com livros mas mãos das pessoas e sendo distribuídos gratuitamente. A FLIN 2026 está formulando narrativas sempre novas", disse Pablo.



Para o curador, a programação de domingo encerrará o evento com chave de ouro. "O fechamento desta edição reserva grandes emoções e encontros: com narrativas de Mary Del Priore e criação oral de Emicida, com enredos de Fernanda Torres e a potência de Cidinha da Silva. As crianças com seus livros em nossas áreas de convívio e os acadêmicos da cidade com espaços próprios mostram a diversidade que tem sido a marca dessa edição. Todas as pessoas são bem-vindas na grande festa das publicações de Niterói."

Confira lista de atividades deste domingo

9h

Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: Oficina Brincando com Argila

Convidados: Desirée de Brito

Descrição: Oficina de argila que estimula a criatividade e expressão artística inspirada na cultura afro-brasileira.



10h

Arena FLIN

Mesa / Atividade: Sarau da Lira

Convidados: Marcelo Aceti e Evelyn Murad

Descrição: Evento cultural que mescla música, poesia e artes cênicas.



Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: Contar & Encantar

Convidados: Andrea Serpa

Descrição: Apresentação de histórias para despertar a imaginação e encantar as infâncias.



10h30



Palco Lélia Gonzalez

Mesa / Atividade: Música de malandragem

Convidados: Alfredo Del-Penho e Pedro Paulo Malta (Mediação: João Carino)

Descrição: Parte do livro Zezinho de Nervina e aborda a boemia clássica do Rio de Janeiro e a construção da malandragem através da música e do samba.



11h



Arena FLIN

Mesa / Atividade: Histórias para ler e ver

Convidados: Carlos Ruas, Marcello Quintanilha, Denis Mello e Thaís Leal

Descrição: Bate-papo sobre quadrinhos e o poder da arte em representar a sociedade com humor, crítica e emoção.

Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: A menina Akili

Convidados: Verônica Bonfim

Descrição: Apresenta uma África plural, cheia de riquezas, com uma diversidade de povos, línguas, cores e positiva, em uma experiência de leitura diferenciada.



11h30

Sala Nelson Pereira dos Santos

Mesa / Atividade: Autoficção e literatura contemporânea

Convidados: Tatiana Salem Levy e Tati Bernardi (Mediação: Tatiany Leite)

Descrição: Conversa sobre autoficção e como memórias e invenções se cruzam na literatura contemporânea.



Palco Lélia Gonzalez

Mesa / Atividade: Narrativas e Histórias

Convidados: Mary Del Priore, Flávio Carneiro e Cláudia Mesquita (Mediação: Jordão Pablo de Pão)

Descrição: Debate sobre a criação de narrativas e diferentes perspectivas na construção do imaginário brasileiro.



12h



Arena FLIN

Mesa / Atividade: Cartografias Afetivas

Convidados: Alexandre Montaury, Aza Njeri, Isabella Rosado e Paulo Tonani

Descrição: Conversa sobre leituras e afetos que transformam vivências em novos significados.



Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: Inlustração

Convidados: Roberto Rosa

Descrição: Oficina de ilustrações inspiradas para crianças e adultos.



13h



Palco Lélia Gonzalez

Mesa / Atividade: Subúrbios, periferia e boemia

Convidados: Aydano André Motta, Luiz Rufino e Beatriz Chacon (Mediação: Professor Castelano)

Descrição: Debate sobre a riqueza cultural, histórica e artística dos territórios suburbanos e periféricos.



Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: Apresentação de Mágica

Convidados: Leandro Legal

Descrição: Apresentação de mágica e ilusionismo para toda a família.



13h30



Arena FLIN

Mesa / Atividade: Fábulas, fantasias e odisseias

Convidados: Ariani Castelo e Giu Domingues (Mediação: Alec Costa)

Descrição: Discute as possibilidades da fantasia brasileira e como adaptar as regras de uma fantasia para o imaginário brasileiro.



14h



Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: Da minha janela

Convidados: Otávio Júnior

Descrição: Contação da obra sobre infância, favela e a força das relações comunitárias.



14h30

Palco Lélia Gonzalez

Mesa / Atividade: Ancestralidade e transformação social

Convidados: Cidinha da Silva, Preto Zezé e Elisa Larkin Nascimento (Mediação: Walkiria Nicheterov)

Descrição: Debate sobre ancestralidade negra, memória, resistência e construção de futuros mais justos.



15h



Espaço Nikitinhos

Mesa / Atividade: Lekolé! Um espetáculo musical literário

Convidados: Não especificados

Descrição: Espetáculo musical inspirado em clássicos da literatura infantil de autores brasileiros e internacionais.



Arena FLIN

Mesa / Atividade: O riso e a mulher

Convidados: Carol Loback, Fabiana Karla e Flávia Reis

Descrição: Mesa com potências da comédia e do fazer rir, por uma escrita que contemple questões de gênero na comédia.



16h

Palco Lélia Gonzalez

Mesa / Atividade: De onde cê vem?

Convidados: Emicida (Mediação: Luciana Barreto)

Descrição: Conversa sobre origem, identidade, rima e criação de narrativas a partir dos lugares de onde viemos e do que construímos, passando também pela ressignificação de novos imaginários.



16h30



Palco Territórios

Mesa / Atividade: Sarau Ocupação Afropoética

Convidados: Idealizado por Sol de Paula

Descrição: Sarau literário-musical que celebra artistas independentes com foco no afeto e no protagonismo negro.



17h



Arena FLIN

Mesa / Atividade: Sentir e Assimilar

Convidados: Christian Dunker (Mediação: Amanda Andrade)

Descrição: Bate-papo sobre os sentimentos difíceis que enfrentamos em uma sociedade veloz e mutável como a nossa.



17h30



Arena FLIN

Mesa / Atividade: Cena poética: O diário de Riobaldo

Convidados: Dilia Gouveia, Zezé Vargas e Ciliênio Peres

Descrição: Espetáculo que une poesia, música e literatura em uma viagem pelas raízes e memórias do povo brasileiro.



Sala Nelson Pereira dos Santos

Mesa / Atividade: Leitura e bate-papo

Convidados: Fernanda Torres

Descrição: Leitura do primeiro capítulo do seu livro A glória e seu cortejo de horrores, seguida de bate-papo.

Serviço

Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) 2026

Sábado (15) e domingo (16)

Local: Reserva Cultural Niterói

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos

Entrada: Grátis

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