Primeiro dia da FLIN reúne cerca de cinco mil pessoas no Reserva Cultural
Entre os destaques, mesas com Ana Maria Gonçalves, Jeferson Tenório, Miriam Leitão, Juca Kfouri e Déia Freitas
Prefeitura de Niterói inaugura Bicicletário de Charitas com 400 vagas
Equipamento público amplia a rede cicloviária do município e amplia a integração entre bicicleta e transporte hidroviário
Prefeito Rodrigo Neves visita Preventório e anuncia novas obras para a comunidade
Intervenções incluem reforma do centro comunitário e obras de urbanização
Exposição celebra Estúdio Groove e resgata revelação do niteroiense Black Alien
Mostra no Centro Cultural Patas Café marca também os 30 anos da coletânea Grooves From Rio, marco da música independente que revelou um dos maiores nomes do rap nacional nascido em Niterói
Homem é preso com rolos de fibra óptica furtados em Niterói
Suspeito foi localizado no Barreto com três rolos que teriam sido retirados de veículo de uma empresa em Icaraí
Poste pega fogo em frente à Concha Acústica, em Niterói
Incêndio aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, na Avenida Visconde do Rio Branco; ninguém ficou ferido