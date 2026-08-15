Equipe do BRT Seguro impediu um roubo de carga na Avenida Brasil - Divulgação

Equipe do BRT Seguro impediu um roubo de carga na Avenida BrasilDivulgação

Publicado 15/08/2026 11:33

Rio - Agentes do programa BRT Seguro impediram, na madrugada deste sábado (15), um roubo de carga na Avenida Brasil, na altura da Estação Baixa do Sapateiro, na Maré.

A equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública fazia um patrulhamento de rotina quando foi alertada por uma mulher sobre o assalto a um caminhão. Ao se aproximarem do veículo, os agentes identificaram um homem armado com uma pistola na cabine, ao lado do motorista. Um carro com outros homens armados com fuzis acompanhava o caminhão.

Ao perceber a aproximação da viatura do BRT Seguro, o homem que estava na cabine obrigou o motorista a parar o caminhão e fugiu a pé. O carro que acompanhava o veículo também deixou o local.

Os agentes prestaram auxílio ao motorista, que não ficou ferido.