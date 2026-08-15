Primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubroMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 15/08/2026 11:01

Rio - Parte das zonas eleitorais e as unidades administrativas do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) ficará aberta aos sábados, domingos e feriados a partir deste final de semana. O objetivo é oferecer um local para que eleitores possam tirar eventuais dúvidas sobre o processo eleitoral. Os plantões acontecem das 14h às 19h, até o dia 9 de novembro.

De acordo com informações do site do TRE, os interessados também podem enviar mensagens para o WhatsApp do órgão, 24h por dia. O Disque TRE-RJ, que atualmente atende de segunda a sexta, das 11h às 19h, por meio de ligação normal para telefone fixo, passa a funcionar também das 14h às 19h a partir do dia 5 de setembro nos sábados, domingos e feriados. Ambos atendem pelo número (21) 3436-9000.

Na cidade do Rio, outra opção é procurar a sede do TRE-RJ (Palácio da Democracia), na Rua da Alfândega, 42, no Centro.

Vale lembrar que o prazo para tirar título de eleitor e regular pendências junto à Justiça Eleitoral terminou no último dia 6 de maio. O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno será realizado no dia 25 do mesmo mês.

Para saber o endereço das zonas eleitorais em todo o estado, basta acessar o site do Tribunal.



Segue a relação das zonas eleitorais que abrirão nos plantões de agosto:



147ª - Angra dos Reis

92ª - Araruama

172ª - Armação de Búzios

146ª - Arraial do Cabo

93ª - Barra do Piraí

91ª - Barra Mansa

153ª - Belford Roxo

42ª - Bom Jardim/Duas Barras

95ª - Bom Jesus do Itabapoana

256ª - Cabo Frio

49ª - Cachoeira de Macacu

97ª - Cambuci

129ª - Campos dos Goytacazes

101ª - Cantagalo

191ª - Capital/Ilha do Governador

188ª - Capital/Olaria

102ª - Carmo

50ª - Casimiro de Abreu

51ª - Conceição de Macabu/Trajano de Moraes

52ª - Cordeiro/Macuco

127ª - Duque de Caxias

74ª - Eng. Paulo de Frontin

149ª - Guapimirim

181ª - Iguaba Grande

151ª - Itaboraí/Tanguá

105ª - Itaguaí

141ª - Italva/Cardoso Moreira

106ª - Itaocara

107ª - Itaperuna/São José de Ubá

139ª - Japeri

109ª - Macaé

110ª - Magé

54ª - Mangaratiba

55ª - Maricá

56ª - Mendes

150ª - Mesquita

48ª - Miguel Pereira/Paty do Alferes

112ª - Miracema/Laje do Muriaé

43ª - Natividade/Varre-Sai

221ª - Nilópolis

71ª - Niterói

26ª - Nova Friburgo

157ª - Nova Iguaçu

70ª - Paracambi

28ª - Paraíba do Sul

57ª - Paraty

65ª - Petrópolis

30ª - Piraí/Pinheiral

45ª - Porciúncula

183ª - Porto Real/Quatis

138ª - Queimados

255ª - Quissamã/Carapebus

198ª - Resende/Itatiaia

32ª - Rio Bonito

108ª - Rio Claro

184ª - Rio das Ostras

34ª - Santo Antônio de Pádua/Aperibé

35ª - São Fidélis

130ª - São Francisco do Itabapoana

69ª - São Gonçalo

37ª - São João da Barra

187ª - São João de Meriti

196ª - São José do Vale do Rio Preto

59ª - São Pedro da Aldeia

60ª - São Sebastião do Alto /Santa Maria Madalena

61ª - Sapucaia

62ª - Saquarema

225ª - Seropédica

63ª - Silva Jardim

64ª - Sumidouro

195ª - Teresópolis

40ª - Três Rios

174ª - Três Rios

111ª - Valença/Rio das Flores

41ª - Vassouras

90ª - Volta Redonda 147ª - Angra dos Reis92ª - Araruama172ª - Armação de Búzios146ª - Arraial do Cabo93ª - Barra do Piraí91ª - Barra Mansa153ª - Belford Roxo42ª - Bom Jardim/Duas Barras95ª - Bom Jesus do Itabapoana256ª - Cabo Frio49ª - Cachoeira de Macacu97ª - Cambuci129ª - Campos dos Goytacazes101ª - Cantagalo191ª - Capital/Ilha do Governador188ª - Capital/Olaria102ª - Carmo50ª - Casimiro de Abreu51ª - Conceição de Macabu/Trajano de Moraes52ª - Cordeiro/Macuco127ª - Duque de Caxias74ª - Eng. Paulo de Frontin149ª - Guapimirim181ª - Iguaba Grande151ª - Itaboraí/Tanguá105ª - Itaguaí141ª - Italva/Cardoso Moreira106ª - Itaocara107ª - Itaperuna/São José de Ubá139ª - Japeri109ª - Macaé110ª - Magé54ª - Mangaratiba55ª - Maricá56ª - Mendes150ª - Mesquita48ª - Miguel Pereira/Paty do Alferes112ª - Miracema/Laje do Muriaé43ª - Natividade/Varre-Sai221ª - Nilópolis71ª - Niterói26ª - Nova Friburgo157ª - Nova Iguaçu70ª - Paracambi28ª - Paraíba do Sul57ª - Paraty65ª - Petrópolis30ª - Piraí/Pinheiral45ª - Porciúncula183ª - Porto Real/Quatis138ª - Queimados255ª - Quissamã/Carapebus198ª - Resende/Itatiaia32ª - Rio Bonito108ª - Rio Claro184ª - Rio das Ostras34ª - Santo Antônio de Pádua/Aperibé35ª - São Fidélis130ª - São Francisco do Itabapoana69ª - São Gonçalo37ª - São João da Barra187ª - São João de Meriti196ª - São José do Vale do Rio Preto59ª - São Pedro da Aldeia60ª - São Sebastião do Alto /Santa Maria Madalena61ª - Sapucaia62ª - Saquarema225ª - Seropédica63ª - Silva Jardim64ª - Sumidouro195ª - Teresópolis40ª - Três Rios174ª - Três Rios111ª - Valença/Rio das Flores41ª - Vassouras90ª - Volta Redonda