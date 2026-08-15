Primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubroMarcelo Camargo / Agência Brasil
Segue a relação das zonas eleitorais que abrirão nos plantões de agosto:
147ª - Angra dos Reis
92ª - Araruama
172ª - Armação de Búzios
146ª - Arraial do Cabo
93ª - Barra do Piraí
91ª - Barra Mansa
153ª - Belford Roxo
42ª - Bom Jardim/Duas Barras
95ª - Bom Jesus do Itabapoana
256ª - Cabo Frio
49ª - Cachoeira de Macacu
97ª - Cambuci
129ª - Campos dos Goytacazes
101ª - Cantagalo
191ª - Capital/Ilha do Governador
188ª - Capital/Olaria
102ª - Carmo
50ª - Casimiro de Abreu
51ª - Conceição de Macabu/Trajano de Moraes
52ª - Cordeiro/Macuco
127ª - Duque de Caxias
74ª - Eng. Paulo de Frontin
149ª - Guapimirim
181ª - Iguaba Grande
151ª - Itaboraí/Tanguá
105ª - Itaguaí
141ª - Italva/Cardoso Moreira
106ª - Itaocara
107ª - Itaperuna/São José de Ubá
139ª - Japeri
109ª - Macaé
110ª - Magé
54ª - Mangaratiba
55ª - Maricá
56ª - Mendes
150ª - Mesquita
48ª - Miguel Pereira/Paty do Alferes
112ª - Miracema/Laje do Muriaé
43ª - Natividade/Varre-Sai
221ª - Nilópolis
71ª - Niterói
26ª - Nova Friburgo
157ª - Nova Iguaçu
70ª - Paracambi
28ª - Paraíba do Sul
57ª - Paraty
65ª - Petrópolis
30ª - Piraí/Pinheiral
45ª - Porciúncula
183ª - Porto Real/Quatis
138ª - Queimados
255ª - Quissamã/Carapebus
198ª - Resende/Itatiaia
32ª - Rio Bonito
108ª - Rio Claro
184ª - Rio das Ostras
34ª - Santo Antônio de Pádua/Aperibé
35ª - São Fidélis
130ª - São Francisco do Itabapoana
69ª - São Gonçalo
37ª - São João da Barra
187ª - São João de Meriti
196ª - São José do Vale do Rio Preto
59ª - São Pedro da Aldeia
60ª - São Sebastião do Alto /Santa Maria Madalena
61ª - Sapucaia
62ª - Saquarema
225ª - Seropédica
63ª - Silva Jardim
64ª - Sumidouro
195ª - Teresópolis
40ª - Três Rios
174ª - Três Rios
111ª - Valença/Rio das Flores
41ª - Vassouras
90ª - Volta Redonda
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