Romário deixou o Partido Liberal e anunciou apoio à candidatura de Eduardo Paes ao governo do RJ - Divulgação

Romário deixou o Partido Liberal e anunciou apoio à candidatura de Eduardo Paes ao governo do RJDivulgação

Publicado 15/08/2026 11:15

Rio - O senador Romário formalizou, nesta sexta-feira (14), o pedido de desfiliação do Partido Liberal (PL) após 5 anos. Ele ressaltou que a decisão não foi tomada por desavenças, ressaltando o respeito pelos antigos aliados políticos. O parlamentar também anunciou apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao Governo do Estado do Rio.

Em nota, ele afirmou que neste primeiro momento irá permanecer sem partido e que não há conversas em andamento para uma nova filiação. Segundo Romário, a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos meses e representa o encerramento de um ciclo político.

O senador ressaltou que deixa o partido sem rompimentos pessoais e preservando o respeito pelas pessoas com quem conviveu durante o período em que esteve no partido. "Tenho respeito pelo PL e pelas pessoas com quem caminhei nos últimos anos. Foi uma decisão pensada, tomada com tranquilidade e sem qualquer questão pessoal. Entendi que este é o momento de encerrar esse ciclo e seguir um novo caminho político. Saio sem briga, sem ressentimento e com respeito por todos", afirmou Romário.



O senador reforçou que sua prioridade continuará sendo o mandato e a representação do Rio no Senado Federal. "Partido é uma escolha política. Meu compromisso com o Rio de Janeiro e com as pessoas que me elegeram está acima de qualquer escolha partidária. É isso que vai continuar orientando minhas decisões e o meu trabalho no Senado".



No cenário eleitoral fluminense, o ex-jogador de futebol também decidiu apoiar a candidatura de Paes (PSD) ao Governo do Estado. O senador disse que a escolha parte de sua avaliação sobre o momento do Rio e sobre os desafios que o próximo governador terá pela frente.



"Tenho minhas posições, o Eduardo tem as dele e não precisamos concordar em tudo. O que pesa para mim é o Rio. Acredito que ele reúne hoje as melhores condições para governar o estado, construir soluções e enfrentar problemas que se arrastam há muitos anos e que até hoje nenhum governador conseguiu resolver. Minha escolha está feita e vou apoiá-lo publicamente".



Para o senador, questões como segurança pública, saúde, desenvolvimento econômico, educação, moradia, esporte e, principalmente, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras exigirão capacidade de gestão e articulação política do próximo governo.



"Política madura também é saber construir convergências quando existe um objetivo maior. Nesse caso, esse objetivo é melhorar a vida do povo do Rio de Janeiro. É por isso que decidi caminhar com o Eduardo", concluiu o ex-atleta, que se filiou ao PL em 2021.

Eleições 2026

As eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro (1º turno), quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.