Romário deixou o Partido Liberal e anunciou apoio à candidatura de Eduardo Paes ao governo do RJDivulgação
O senador reforçou que sua prioridade continuará sendo o mandato e a representação do Rio no Senado Federal. "Partido é uma escolha política. Meu compromisso com o Rio de Janeiro e com as pessoas que me elegeram está acima de qualquer escolha partidária. É isso que vai continuar orientando minhas decisões e o meu trabalho no Senado".
No cenário eleitoral fluminense, o ex-jogador de futebol também decidiu apoiar a candidatura de Paes (PSD) ao Governo do Estado. O senador disse que a escolha parte de sua avaliação sobre o momento do Rio e sobre os desafios que o próximo governador terá pela frente.
"Tenho minhas posições, o Eduardo tem as dele e não precisamos concordar em tudo. O que pesa para mim é o Rio. Acredito que ele reúne hoje as melhores condições para governar o estado, construir soluções e enfrentar problemas que se arrastam há muitos anos e que até hoje nenhum governador conseguiu resolver. Minha escolha está feita e vou apoiá-lo publicamente".
Para o senador, questões como segurança pública, saúde, desenvolvimento econômico, educação, moradia, esporte e, principalmente, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras exigirão capacidade de gestão e articulação política do próximo governo.
"Política madura também é saber construir convergências quando existe um objetivo maior. Nesse caso, esse objetivo é melhorar a vida do povo do Rio de Janeiro. É por isso que decidi caminhar com o Eduardo", concluiu o ex-atleta, que se filiou ao PL em 2021.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.