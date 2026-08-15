Rio - Estão abertas as inscrições para a 49ª turma do Programa Justiça Cidadã até 23 de agosto, ou enquanto houver vagas. Gratuita, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio é voltada para a capacitação de lideranças comunitárias e à aproximação da sociedade com o Poder Judiciário.
As aulas acontecem de 1º de setembro a 17 de novembro, às terças e quintas, e uma na sexta, dia 11 de setembro, das 15h às 18h, em formato híbrido, com participação presencial no Auditório Desembargador José Navega Cretton, no Fórum Central, e transmissão pela plataforma Microsoft Teams.
A abertura da nova turma será conduzida pela coordenadora do Programa Justiça Cidadã, desembargadora Cristina Tereza Gaulia, com o tema "Noções de Constitucional e Organização Judiciária".
O programa é direcionado para lideranças comunitárias, gestores sociais, membros de associações e organizações não governamentais, servidores públicos, profissionais das redes pública e privada, integrantes da sociedade civil e demais interessados em conhecer melhor o funcionamento do sistema de Justiça brasileiro.
Os participantes que tiverem 70% de presença nas aulas receberão certificado assinado pelo presidente do TJRJ e pela desembargadora coordenadora do programa.
Serviço
49ª Turma do Programa Justiça Cidadã Inscrições: Até 23 de agosto de 2026 ou enquanto houver vagas Aulas: 1º de setembro a 17 de novembro de 2026 Horário: 15h às 18h Formato: híbrido – presencial e online Local: Fórum Central – Auditório Desembargador José Navega Cretton Endereço: Av. Erasmo Braga, 115 - Centro, Rio de Janeiro Valor: Grátis
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