Quem estiver interessado no curso deve ficar de olho - Érica Martin

Quem estiver interessado no curso deve ficar de olhoÉrica Martin

Publicado 15/08/2026 11:55

Rio - Estão abertas as inscrições para a 49ª turma do Programa Justiça Cidadã até 23 de agosto, ou enquanto houver vagas. Gratuita, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio é voltada para a capacitação de lideranças comunitárias e à aproximação da sociedade com o Poder Judiciário.

As aulas acontecem de 1º de setembro a 17 de novembro, às terças e quintas, e uma na sexta, dia 11 de setembro, das 15h às 18h, em formato híbrido, com participação presencial no Auditório Desembargador José Navega Cretton, no Fórum Central, e transmissão pela plataforma Microsoft Teams.



A abertura da nova turma será conduzida pela coordenadora do Programa Justiça Cidadã, desembargadora Cristina Tereza Gaulia, com o tema "Noções de Constitucional e Organização Judiciária".



O programa é direcionado para lideranças comunitárias, gestores sociais, membros de associações e organizações não governamentais, servidores públicos, profissionais das redes pública e privada, integrantes da sociedade civil e demais interessados em conhecer melhor o funcionamento do sistema de Justiça brasileiro.



Os participantes que tiverem 70% de presença nas aulas receberão certificado assinado pelo presidente do TJRJ e pela desembargadora coordenadora do programa.





Serviço



49ª Turma do Programa Justiça Cidadã

Inscrições: Até 23 de agosto de 2026 ou enquanto houver vagas

Aulas: 1º de setembro a 17 de novembro de 2026

Horário: 15h às 18h

Formato: híbrido – presencial e online

Local: Fórum Central – Auditório Desembargador José Navega Cretton

Endereço: Av. Erasmo Braga, 115 - Centro, Rio de Janeiro

Valor: Grátis

