Autora foi conduzida à 42ª DP (Recreio) - Reprodução / Redes sociais

Autora foi conduzida à 42ª DP (Recreio)Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/08/2026 11:28

Rio - Uma mulher, identificada como Simone Ferreira, foi presa, neste domingo (16), após ser flagrada maltratando um cachorro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste . Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher esfrega o animal contra suas partes íntimas e trata o caso com deboche.

Tutora é presa após maltratar cachorro no Recreio



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"Os dois cachorros que ela possuía foram para atendimento ontem (domingo) mesmo, quando foi gerado um laudo e eles estão, nesse momento, de posse do Jack Calderini, que é o representante do Nas Garras da Lei", afirmou o coordenador do projeto, Rafael Cazes.

Rafael também frisou que os animais ainda não podem ser adotados, pois a Justiça ainda não autorizou a liberação. Segundo o coordenador do Nas Garras da Lei, há diversos relatos de vizinhos sobre o comportamento da mulher com os animais no condomínio.

A mulher foi conduzida à 42ª DP (Recreio). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que apura o caso. O DIA tenta localizar o contato da defesa de Simone Ferreira. O espaço segue aberto para manifestações.