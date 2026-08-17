Autora foi conduzida à 42ª DP (Recreio)Reprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Rio - Uma mulher, identificada como Simone Ferreira, foi presa, neste domingo (16), após ser flagrada maltratando um cachorro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher esfrega o animal contra suas partes íntimas e trata o caso com deboche.
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"Os dois cachorros que ela possuía foram para atendimento ontem (domingo) mesmo, quando foi gerado um laudo e eles estão, nesse momento, de posse do Jack Calderini, que é o representante do Nas Garras da Lei", afirmou o coordenador do projeto, Rafael Cazes. 
Rafael também frisou que os animais ainda não podem ser adotados, pois a Justiça ainda não autorizou a liberação. Segundo o coordenador do Nas Garras da Lei, há diversos relatos de vizinhos sobre o comportamento da mulher com os animais no condomínio.
A mulher foi conduzida à 42ª DP (Recreio). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que apura o caso. O DIA tenta localizar o contato da defesa de Simone Ferreira. O espaço segue aberto para manifestações.
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Autora foi conduzida à 42ª DP (Recreio)
Animais da mulher estão sob custódia do projeto \'Nas Garras da Lei\'