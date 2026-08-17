Policiais do 31º BPM atuam na comunidade nesta segunda-feira (17) - Reprodução / Polícia Militar

Policiais do 31º BPM atuam na comunidade nesta segunda-feira (17)Reprodução / Polícia Militar

Publicado 17/08/2026 08:22

Rio - Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizam, na manhã desta segunda-feira (17), uma operação na comunidade do Terreirão, no Recreio, na Zona Sudoeste do Rio . Até o momento, não há informações sobre prisões e apreensões.

Segundo a corporação, a ação tem como objetivo combater o crime organizado na região. A região é marcada por constantes disputas entre o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP) e dois grupos de milicianos.

As Secretarias de Estado de Saúde e Municipal de Educação informaram que as unidades estão funcionando normalmente. Já a Secretaria de Estado de Educação disse que, até o momento, uma escola estadual precisou ser fechada na região. A Secretaria Municipal de Saúde também destacou que não há impacto no funcionamento das unidades de saúde da região.

Histórico de confrontos