Policiais do 31º BPM atuam na comunidade nesta segunda-feira (17)Reprodução / Polícia Militar

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Alexia Gomes
Rio - Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizam, na manhã desta segunda-feira (17), uma operação na comunidade do Terreirão, no Recreio, na Zona Sudoeste do Rio. Até o momento, não há informações sobre prisões e apreensões.
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Segundo a corporação, a ação tem como objetivo combater o crime organizado na região. A região é marcada por constantes disputas entre o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP) e dois grupos de milicianos.
Um deles reúne integrantes que pertenciam à milícia liderada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, que está preso desde dezembro de 2023, após se entregar à Polícia Federal, no Centro do Rio.
As Secretarias de Estado de Saúde e Municipal de Educação informaram que as unidades estão funcionando normalmente. Já a Secretaria de Estado de Educação disse que, até o momento, uma escola estadual precisou ser fechada na região. A Secretaria Municipal de Saúde também destacou que não há impacto no funcionamento das unidades de saúde da região.
Histórico de confrontos
No início do mês, um tiroteio terminou com dois homens e uma mulher mortos, além de uma quarta pessoa baleada, no Terreirão. O ataque ocorreu poucas horas após um confronto entre criminosos rivais.
Três dias depois, a PM realizou uma operação na comunidade do Terreirão com o objetivo de combater o tráfico de drogas, prender criminosos, apreender armas e entorpecentes, retirar barricadas e recuperar veículos roubados.
 
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Policiais do 31º BPM atuam na comunidade nesta segunda-feira (17)
Policiais do 31º BPM (Recreio) atuaram na comunidade ontem