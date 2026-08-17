Drogas apreendidas na Cidade de Deus durante operação da PFDivulgação/PF
Ao todo, agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal. A ação ocorreu principalmente na região de Jacarepaguá, incluindo a Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, apontada pelas investigações como provável área de atuação de parte dos investigados, além dos endereços localizados na Baixada Fluminense.
As investigações tiveram início após a identificação de sucessivas tentativas de emissão fraudulenta de CPFs em unidades de atendimento localizadas na capital fluminense. Os levantamentos realizados indicaram que integrantes da quadrilha apresentavam documentos civis falsificados para obtenção irregular de inscrições junto à Receita Federal.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção ativa, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados ao longo das investigações.
A denominação “Malebolge” faz referência à obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Na narrativa, Malebolge corresponde à oitava camada do Inferno, local destinado à punição de fraudadores, falsários e corruptos. O nome da operação foi escolhido em razão da natureza dos crimes investigados e do suposto emprego de fraudes e corrupção para a obtenção de vantagens ilícitas.
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