Drogas apreendidas na Cidade de Deus durante operação da PF - Divulgação/PF

Drogas apreendidas na Cidade de Deus durante operação da PFDivulgação/PF

Publicado 17/08/2026 07:58

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (17), a Operação Malebolge, contra um grupo criminoso investigado pela prática de fraudes na emissão de inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mediante utilização de documentos falsificados e corrupção de agentes responsáveis pelo atendimento em unidades credenciadas.





Ao todo, agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal. A ação ocorreu principalmente na região de Jacarepaguá, incluindo a Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, apontada pelas investigações como provável área de atuação de parte dos investigados, além dos endereços localizados na Baixada Fluminense. LEIA MAIS: Quatro homens são presos em Belford Roxo Ao todo, agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Nova Iguaçu, expedidos pela Justiça Federal. A ação ocorreu principalmente na região de Jacarepaguá, incluindo a Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, apontada pelas investigações como provável área de atuação de parte dos investigados, além dos endereços localizados na Baixada Fluminense.

Entre os materiais apreendidos estão uma pistola; diversas embalagens de cocaína, maconha e crack, além de frascos de lança-perfume, localizados em ponto de venda de drogas na Cidade de Deus; celulares, notebooks e dispositivos de armazenamento; além de ⁠documentos.



As investigações tiveram início após a identificação de sucessivas tentativas de emissão fraudulenta de CPFs em unidades de atendimento localizadas na capital fluminense. Os levantamentos realizados indicaram que integrantes da quadrilha apresentavam documentos civis falsificados para obtenção irregular de inscrições junto à Receita Federal.



Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de falsificação de documento público e corrupção ativa, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados ao longo das investigações.



A denominação “Malebolge” faz referência à obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Na narrativa, Malebolge corresponde à oitava camada do Inferno, local destinado à punição de fraudadores, falsários e corruptos. O nome da operação foi escolhido em razão da natureza dos crimes investigados e do suposto emprego de fraudes e corrupção para a obtenção de vantagens ilícitas.