Anthony Garotinho, que já foi governador do Estado, iniciou a campanha com diversos aliados em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Reprodução / Redes Sociais

Anthony Garotinho, que já foi governador do Estado, iniciou a campanha com diversos aliados em Belford Roxo, na Baixada FluminenseReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/08/2026 18:04

Rio - O candidato ao Governo do Rio, Anthony Garotinho (Republicanos), começou a sua campanha eleitoral em comício realizado na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (16).

De acordo com Garotinho, uma gripe não o deixou cumprir a agenda nas feiras de Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e Nilópolis - outros municípios da Baixada - pela manhã.

"Na parte da tarde, estive em Belford Roxo, onde demos a partida rumo ao governo do Estado pela Baixada Fluminense. Obrigado a população presente, militantes, nosso senador Waguinho, minha deputada [federal] Daniela [do Waguinho], ao Leandro [do Waguinho, candidato a deputado estadual] e demais candidatos presentes", escreveu nas redes sociais.

Garotinho contou que nesta segunda-feira (17) estará em São Fidélis e em Campos dos Goytacazes, ambas cidades do Norte Fluminense.

Direitos políticos

Na última segunda-feira (10), a Justiça do Rio determinou que Garotinho cumpra a sentença relacionada a uma condenação por improbidade administrativa. A decisão, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, prevê a comunicação da suspensão dos direitos políticos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). A principal consequência é sua inelegibilidade, que será avaliada pelos tribunais eleitorais.

A medida atende a um pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ) , feito no último dia 6. O órgão afirmou que foram esgotados os recursos apresentados pelo réu nos tribunais superiores e que não havia mais nenhuma decisão suspendendo os efeitos da sentença. Segundo o MPRJ, com o trânsito em julgado, a pena se tornou definitiva e estaria apta a ser executada.

Após a determinação, a defesa do ex-governador reforçou que a suspensão dos direitos políticos chegou ao fim em 1º de agosto de 2026. Veja a nota na íntegra:

"A defesa de Anthony Garotinho contesta, com veemência, a decisão proferida em 10 de agosto de 2026, pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que determinou a comunicação da suspensão dos direitos políticos ao TRE-RJ e ao TSE.

Aquele r. Juízo foi informado por nós, em defesa, que o título condenatório transitou em julgado, juridicamente, em 1º de agosto de 2018. Os recursos seguintes foram inadmitidos por intempestividade, de modo que as decisões posteriores dos Tribunais Superiores possuem natureza meramente declaratória e efeitos anteriores (ex tunc), conforme pacífica orientação do Supremo, do STJ e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. A suspensão dos direitos políticos, portanto, se exauriu em 1º de agosto de 2026.

Conforme informado por nós, àquele Juízo, repita-se, a certidão formal de trânsito em julgado não cria o marco temporal; apenas o documenta. Sendo assim persistir na execução de uma pena já exaurida viola o art. 20 da Lei de Improbidade, viola a segurança jurídica e também viola a própria limitação temporal fixada no título.



A defesa assim reitera sua convicção de que o sr. Anthony Garotinho está em pleno gozo dos seus direitos políticos, circunstância esta que certamente será reconhecida quando da apreciação do registro de sua candidatura ao cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, pela Justiça Eleitoral do Brasil".