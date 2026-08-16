Eduardo Paes iniciou a campanha eleitoral com visita à Igreja da Penha antes de ir para Duque de Caxias - Allan Vilela / Divulgação

Eduardo Paes iniciou a campanha eleitoral com visita à Igreja da Penha antes de ir para Duque de CaxiasAllan Vilela / Divulgação

Publicado 16/08/2026 11:53



Rio - O candidato Eduardo Paes (PSD) iniciou sua campanha ao governo do Rio, na manhã deste domingo (16), indo à missa no Santuário de Nossa Senhora da Penha, Zona Norte da capital, além de participar de um culto no Monte Sinai, em Duque de Caxias, na Baixada, ao lado da sua companheira de chapa, candidata a vice-governadora Jane Reis (MDB).

Durante as agendas, Paes ressaltou o compromisso com o combate ao crime e o fortalecimento da atuação das forças de segurança no estado, além da recuperação da economia, a melhoria da qualidade dos serviços públicos de saúde, educação e transporte, e a missão de governar para todos os municípios.



"Venho há meses andando em todos os cantos deste estado. Primeiro, quero agradecer ao povo fluminense que me recebeu com tanto carinho, com tanta cordialidade, falando e apresentando os seus problemas e suas prioridades. Estamos vendo um um povo sofrido, com medo, inseguro e desconfortável com tudo que acontece no nosso estado. E, aqui, a gente apresenta uma candidatura que tem preparo, experiência, capacidade de gestão para reconstruir o Estado do Rio de Janeiro. Especialmente naquilo que é mais importante: que é devolver a paz às famílias fluminenses. O nosso direito de ir e vir, a retomada dos nossos territórios", disse Paes que, além de Jane, estava acompanhado por sua mulher, Cristine, do candidato ao Senado, Pedro Paulo, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.



Ao falar sobre segurança pública, Paes frisou que sua prioridade é devolver o direito de ir e vir das pessoas. Ele destacou, ainda, que, com uma gestão baseada em dados técnicos e científicos, sem interferência política, será possível reverter a curva de criminalidade.



"Em eleições passadas, ao sair da Região Metropolitana, o tema da segurança não parecia tão relevante e urgente. Agora, você vai ao interior do estado, a cidades outrora absolutamente pacíficas, e lá também o drama da insegurança e do medo se faz presente. Essa história do território dominado se ampliou enormemente nos últimos anos e está explicada. O candidato desse grupo político que governou o estado nos últimos oito anos está preso por ligações com o Comando Vermelho. O governo deles teve vários secretários presos por ligações com o crime organizado. O crime organizado estava dentro do Palácio Guanabara e da Alerj. Portanto, temos que combater essa máfia que eles representam para reconstruir o estado do Rio", analisou.



Candidata a vice-governadora, a advogada Jane Reis também falou com a imprensa. "A nossa missão é clara: cuidar daqueles que mais precisam. Eu e o Eduardo temos essa premissa como um mandamento. Hoje é o início da nossa caminhada e agradeço a Deus, a quem peço forças, e a todos que estão nos apoiando e àqueles que ainda vão nos dar as mãos. Essa é uma parceria de amor e serviço ao próximo."



Após a cerimônia na Igreja da Penha, Paes e Jane dirigiram-se ao Monte Sinai, onde se encontraram com o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, e o ex-prefeito Washington Reis. O candidato a senador Pedro Paulo também acompanhou o grupo.

A agenda incluiu, ainda, carreatas pela Baixada. A coligação “Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir” é formada por 12 partidos: PSD, MDB, PT, PV, PCdoB, PDT, PSB, Solidariedade, PRD, PSDB, Cidadania e DC.