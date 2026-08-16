Casa Firjan recebe a mostra "O Brasil na Garrafa", dedicada à história e à indústria da cachaça - Divulgação

Casa Firjan recebe a mostra "O Brasil na Garrafa", dedicada à história e à indústria da cachaçaDivulgação

Publicado 16/08/2026 08:51

Rio - Está em cartaz na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona sul, até 4 de outubro, uma exposição que destaca a representação cultural e as dimensões simbólicas e industriais da cachaça. Com entrada gratuita, a mostra "O Brasil na Garrafa: cachaça - identidade, cultura e tecnologia” se constrói a partir de um olhar para um símbolo reconhecido internacionalmente que reforça a identidade do povo brasileiro.

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A exposição será dividida em duas seções. A primeira percorre em sete núcleos: gastronomia e coquetelaria; literatura e música; medicina popular; rituais religiosos e festas; rótulos e cultura visual; tendências atuais do mercado que a consolidam como produto premium; e protagonismo feminino na indústria. Esta seção conta com obras das artistas Bea Machado, Luisa Macedo e Diana Sandes e depoimentos de Doya Moreira Costa, Luiz Antonio Simas e Swanne Almeida, além de mulheres produtoras de cachaça premium do estado do Rio de Janeiro.



“Nosso enfoque ao desenvolver a narrativa expográfica foi provocar uma visão da cachaça que transcende a ideia de bebida alcoólica, permitindo a qualquer visitante curioso sobre o Brasil, o Rio e, também, sobre como as coisas são produzidas, compreender o mais famoso dos nossos destilados como um patrimônio histórico, material e imaterial”, detalha Maria Isabel Oschery, gerente de Conteúdo e Inovação da Casa Firjan.

Já a segunda parte da exposição apresenta a dimensão técnica e industrial da cachaça, destacando suas etapas de produção nos alambiques. Um glossário interativo com termos técnicos desafia o visitante a desvendar as peculiaridades desta indústria, enquanto um módulo sensorial convida o visitante para uma imersão que vai além do destilado. Esta seção evidencia ainda o papel do estado do Rio de Janeiro como "território da cachaça de qualidade", valorizando sua tradição, seus saberes produtivos e sua relevância no cenário nacional.

Kátia Alves Espírito Santo, produtora de uma marca da bebida e presidente da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro (Apacerj), destaca o simbolismo para a identidade nacional, com o seu profundo enraizamento histórico e cultural dos tempos da colonização portuguesa até os dias atuais, com expressão justamente em diversos segmentos da sociedade de todas as épocas.



“A vertente contemporânea de cachaças amplamente premiadas no Brasil e no exterior, seu posicionamento no mercado de destilados premium e na coquetelaria gastronômica, consagram a bebida ao lado dos melhores destilados do mundo”, exalta, acrescentando que a bebida é protegida legalmente como Indicação Geográfica do Brasil, estabelecendo que a produção realizada unicamente nas regiões do país.



De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicados em 2025, são produzidos cerca de 1,3 a 1,4 bilhão de litros por ano. O setor movimenta cerca de R$ 7 bilhões e possui mais de 7.200 produtos registrados. Trata-se ainda do 3º destilado mais consumido no mundo e representa 86% do mercado dos destilados no Brasil.



Serviço:



Exposição “O Brasil na Garrafa: cachaça - identidade, cultura e tecnologia”

Horário: terça a domingo, das 9h às 18h30, até 4/10

Local: Casa Firjan (Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo)

Entrada gratuita