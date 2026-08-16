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Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas participam de comício em Copacabana
Candidatos à presidência e ao Governo do Rio, respectivamente, iniciaram suas campanhas na manhã deste domingo (16) na Zona Sul
Rio - Candidatos à Presidência da República e ao Governo do Estado, respectivamente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado estadual Douglas Ruas, ambos do Partido Liberal (PL), participaram do primeiro comício da campanha eleitoral de 2026, neste domingo (16), na orla da Praia de Copacabana, na Zona Sul. O ato reuniu cerca de 17 mil pessoas e líderes políticos.
Protegido com colete à prova de balas, Flávio discursou, mencionando o pai, Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.
"Estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o [ex-]presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há um propósito para o nosso país. Eu sei do tamanho da minha responsabilidade e estou mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu estou mais do que preparado para levantar esse sistema podre, porque hoje o Brasil olha pra Brasília com nojo”, afirmou.
O candidato rebateu acusações sobre sua família ser uma ameaça à democracia. “Está todo mundo contra mim. Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica chamada 'Bolsonaro'. E eu sempre disse que não precisa ter medo, só precisa ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia. Muito pelo contrário, nós sempre fomos o último obstáculo para que esse país não virasse uma ditadura de uma vez por todas.”
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Em seguida, se emocionou ao homenagear o pai. "Hoje, o Bolsonaro não pôde estar aqui com a gente. [...] [Mas] eu quero junto com vocês mandar um recado. [...] Vamos homenageá-lo. Um homem de ideia, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado”, defendeu.
Em outro momento do comício, Douglas Ruas - que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) - ressaltou que pretende seguir o lema "Deus, pátria, família e liberdade” no seu mandato, caso seja eleito.
Em seguida, se emocionou ao homenagear o pai. "Hoje, o Bolsonaro não pôde estar aqui com a gente. [...] [Mas] eu quero junto com vocês mandar um recado. [...] Vamos homenageá-lo. Um homem de ideia, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado”, defendeu.
Em outro momento do comício, Douglas Ruas - que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) - ressaltou que pretende seguir o lema "Deus, pátria, família e liberdade” no seu mandato, caso seja eleito.
"Tenho certeza de que juntos podemos inaugurar um novo tempo para o Estado do Rio de Janeiro. Um tempo de segurança em que o estado possa enfrentar o crime organizado com força e coragem para proteger as nossas famílias. Tempo de oportunidade para os nossos jovens, de proteção para as nossas mulheres no estado e no Brasil. É para isso que nós vamos trabalhar", disse.
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Ruas também criticou o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Sabemos o quão mal o PT fez à nossa nação nos últimos quatro anos. Por isso, nós vamos para as ruas para gritar bem alto: 'Fora Lula e vá com [Eduardo] Paes'".
Incentivado por Douglas, o público repetiu a mesma frase, formando um coro. Eles usaram camisas verde-amarela e adesivos da campanha. Os eleitores ainda seguravam bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel.
Durante o ato, a candidata à vice-governadora do Estado, Fernanda Louback, agradeceu os companheiros de partido. "Queria agradecer ao Douglas Ruas, nosso candidato a Governador, que aceitou essa missão e me convidou para participar junto com ele. E queria agradecer ao nosso presidente Flávio Bolsonaro”.
De acordo com ela, o ato foi um ponto de partida para a "liberdade". "Ele [Flávio] aceitou a missão que o seu pai [Jair Bolsonaro] passou. E está aqui hoje lutando. O resgate começa aqui. O nosso presidente foi capturado. E a liberdade começa aqui. ‘Ex]- presidente Bolsonaro, o senhor sempre vai ser lembrado por tudo que o senhor fez.”
O evento também contou com a presença de apoiadores, como Sóstenes Cavalcante, Alana Passos, Chris Tonietto, Carlos Portinho e mais.
O pastor Silas Malafaia não esteve presente, mas gravou uma mensagem para ser reproduzida durante o ato. “Não posso estar aí, mas quero deixar claro meu apoio irrestrito para Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas.”
Eleições 2026
As eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro (1º turno), quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.
Ruas também criticou o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Sabemos o quão mal o PT fez à nossa nação nos últimos quatro anos. Por isso, nós vamos para as ruas para gritar bem alto: 'Fora Lula e vá com [Eduardo] Paes'".
Incentivado por Douglas, o público repetiu a mesma frase, formando um coro. Eles usaram camisas verde-amarela e adesivos da campanha. Os eleitores ainda seguravam bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel.
Durante o ato, a candidata à vice-governadora do Estado, Fernanda Louback, agradeceu os companheiros de partido. "Queria agradecer ao Douglas Ruas, nosso candidato a Governador, que aceitou essa missão e me convidou para participar junto com ele. E queria agradecer ao nosso presidente Flávio Bolsonaro”.
De acordo com ela, o ato foi um ponto de partida para a "liberdade". "Ele [Flávio] aceitou a missão que o seu pai [Jair Bolsonaro] passou. E está aqui hoje lutando. O resgate começa aqui. O nosso presidente foi capturado. E a liberdade começa aqui. ‘Ex]- presidente Bolsonaro, o senhor sempre vai ser lembrado por tudo que o senhor fez.”
O evento também contou com a presença de apoiadores, como Sóstenes Cavalcante, Alana Passos, Chris Tonietto, Carlos Portinho e mais.
O pastor Silas Malafaia não esteve presente, mas gravou uma mensagem para ser reproduzida durante o ato. “Não posso estar aí, mas quero deixar claro meu apoio irrestrito para Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas.”
Eleições 2026
As eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro (1º turno), quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.
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