Agentes da Força Municipal começaram a atuar na Freguesia neste domingo (16) - Divulgação / Força Municipal

Agentes da Força Municipal começaram a atuar na Freguesia neste domingo (16)Divulgação / Força Municipal

Publicado 16/08/2026 13:20

Rio - A Força Municipal começou a atuar, neste domingo (16), com o policiamento preventivo e ostensivo, na Freguesia, na Zona Sudoeste. O patrulhamento acontecerá nos horários com maior taxas de roubos e furtos. As equipes farão a fiscalização em viaturas, motocicletas e a pé.

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Com a expansão para o bairro, a Divisão de Elite da Guarda Municipal passa a operar em 13 regiões do Rio. A definição das áreas é baseada na análise de manchas criminais e em dados estatísticos, o que permite a concentração do efetivo em locais e horários onde os crimes acontecem com mais frequência. A estratégia busca reforçar a segurança da população.



"Essa é mais uma região da cidade que recebe a atuação da Força Municipal. Fizemos um levantamento minucioso das áreas mais críticas de roubos e furtos e realizaremos o policiamento para diminuir a incidência desses crimes e aumentar a sensação de segurança da população. Jogaremos muito duro contra a criminalidade", destacou o secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.





Desde o início das operações, no dia 15 de março, a Força Municipal realizou mais de 11 mil abordagens e fez mais de 1 mil prisões ou conduções à delegacias relacionadas a crimes como roubo, furto e receptação. LEIA MAIS: Tetracampeão da Corrida dos Garçons celebra: ‘Sensacional’ Desde o início das operações, no dia 15 de março, a Força Municipal realizou mais de 11 mil abordagens e fez mais de 1 mil prisões ou conduções à delegacias relacionadas a crimes como roubo, furto e receptação.

No mesmo período, os agentes recuperaram 236 celulares, 217 motocicletas e 16 cordões. Também foram apreendidas uma arma de fogo, 16 réplicas de armas de fogo e 64 armas brancas.