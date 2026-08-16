Ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha o Rio de Janeiro como destino - Divulgação / CBMERJ

Ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha o Rio de Janeiro como destinoDivulgação / CBMERJ

Publicado 16/08/2026 16:08

Em nota, a ANTT informou o veículo de placa AKY-3454 está registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda. Segundo a Agência, nenhuma das empresas está habilitada.

A ANTT ainda informou que não localizou empresa habilitada com o nome Estrela Guia Turismo, apontada como responsável pela viagem. O ônibus apresentava ainda um adesivo da ANTT, em nome da empresa Samara, que também está inapta.

Diante das informações disponíveis até o momento, o órgão caracterizou a operação como "transporte clandestino de passageiros".

Procurado pelo DIA, o advogado Aroldo Leão Braz, que representa a Estrela Guia Turismo, informou que a empresa não fará manifestações sobre o caso.

"Eventuais esclarecimentos e manifestações serão apresentados oportunamente nos autos dos processos dos quais a empresa venha a fazer parte", disse.

De manhã, a defesa emitiu uma nota em nome da empresa, lamentando o ocorrido e se solidarizando com as vítimas.

"Desde os primeiros momentos, a empresa está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos e adotando todas as medidas necessárias para prestar assistência às vítimas e seus familiares. A Estrela Guia está acompanhando de perto a situação e disponibilizando o suporte necessário, ao mesmo tempo em que aguarda a conclusão das investigações para que as circunstâncias do acidente sejam devidamente esclarecidas. Neste momento de profunda consternação, pedimos respeito à privacidade das famílias e das pessoas afetadas. A empresa reafirma seu compromisso de colaborar com as autoridades e prestar os esclarecimentos necessários, sempre pautada pelo respeito, transparência e responsabilidade", destacou.

Relembre o caso

O ônibus tombou por volta das 4h30, na altura do km 91 da BR-040, na região de Cascatinha, próximo ao Sítio Flor da Serra, em Petrópolis. Até o momento, 10 mortes foram confirmadas.

O veículo saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O coletivo levava 49 pessoas, incluindo o motorista.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Santa Teresa, ainda em Petrópolis, e para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Prefeitura de Caxias, 14 pessoas deram entrada na unidade, sendo que uma mulher veio à óbito após o atendimento. As outras seguem internadas: oito adultos (sete mulheres e um homem) e cinco menores (três meninas e dois meninos).

Em nota enviada às 17h40, a direção do hospital esclareceu que, por agora, não irá informar a identidade dos pacientes e nem o quadro de saúde, visando resguardar eles e seus familiares.

"O serviço social do hospital ainda está aguardando a chegada de familiares ao hospital para confirmação das identidades dos pacientes", diz o texto.

A 105ª DP (Petrópolis) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os corpos de nove vítimas fatais serão encaminhados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis, onde passarão por exames periciais. O corpo da décima vítima foi levado ao PRPTC de Nova Iguaçu. O motorista recebeu atendimento em uma unidade de saúde.

Até às 18h30, haviam sido identificadas: uma menina de 7 anos, Jhennifer Ferreira Carvalho, 33, Luciana Ferreira Carvalho, 53, Ketelyn Polyane Alves de Oliveira, 19, Keyla Perucci da Silva, 35, e Priscilla de Souza Braz, 33.



