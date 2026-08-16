Tombamento de ônibus de turismo deixa nove mortos e dezenas de feridos na altura de Petrópolis - Divulgação CBMERJ

Tombamento de ônibus de turismo deixa nove mortos e dezenas de feridos na altura de PetrópolisDivulgação CBMERJ

Publicado 16/08/2026 08:53

Rio - Um ônibus tombou na madrugada deste domingo (16) , na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana, deixando dez passageiros mortos - incluindo uma criança, de 7 anos - e vários feridos. O acidente aconteceu por volta das 4h30, na altura do km 91, na região de Cascatinha, próximo ao Sítio Flor da Serra, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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O ônibus pertence à empresa Estrela Guia Turismo e havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio.



Os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ônibus pertence à empresa Estrela Guia Turismo e havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio.Os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a PRF, até as 10h, dez mortes haviam sido confirmadas, todas do sexo feminino.

Até às 18h30, haviam sido identificadas Jhennifer Ferreira Carvalho, de 33 anos, L. E. S. D., 7, Luciana Ferreira Carvalho, 53, Ketelyn Polyane Alves de Oliveira, 19, Keyla Perucci da Silva, 35, e Priscilla de Souza Braz, 33.



O Corpo de Bombeiros informou que recebeu acionamento para atender a ocorrência por volta das 4h40. De acordo com a corporação, equipes dos quartéis de Campo Elíseos atuaram no local, com o apoio de militares de Parada de Lucas, Petrópolis e Itaipava. Ainda segundo os bombeiros, algumas das vítimas ficaram presas nas ferragens dos veículos, sendo necessário fazer escavações para seus resgates. A corporação destacou que o ônibus levava 48 pessoas, além do motorista.

Também foram acionados cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Petrópolis, além de equipes da concessionária Elovias. Pouco depois, a área precisou ser isolada para o trabalho da perícia. A pista foi liberada às 7h45.

"Estou acompanhando de perto o atendimento às vítimas do acidente. Neste momento, deixamos nossos sentimentos e nossa solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Seguimos acompanhando a situação e dando todo o suporte necessário", disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes (PP).

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Os corpos de nove vítimas serão encaminhados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis, onde passarão por exames periciais. O cadáver da décima pessoas foi encaminhado ao PRPTC de Nova Iguaçu. Outras diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Segundo a Prefeitura de Caxias, 14 pessoas deram entrada na unidade, sendo que uma mulher veio à óbito após o atendimento. As outras seguem internadas: oito adultos (sete mulheres e um homem) e cinco menores (três meninas e dois meninos).

Em nota enviada às 17h40, a direção do hospital esclareceu que, por agora, não irá informar a identidade dos pacientes e nem o quadro de saúde, visando resguardar eles e seus familiares.

"O serviço social do hospital ainda está aguardando a chegada de familiares ao hospital para confirmação das identidades dos pacientes", diz o texto.

Por meio de seu advogado, a Estrela Guia Turismo divulgou um comunicado: "A Estrela Guia manifesta profundo pesar pelo grave acidente ocorrido e se solidariza com as vítimas, seus familiares e todos os envolvidos neste momento de dor. Desde os primeiros momentos, a empresa está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos e adotando todas as medidas necessárias para prestar assistência às vítimas e seus familiares. A Estrela Guia está acompanhando de perto a situação e disponibilizando o suporte necessário, ao mesmo tempo em que aguarda a conclusão das investigações para que as circunstâncias do acidente sejam devidamente esclarecidas. Neste momento de profunda consternação, pedimos respeito à privacidade das famílias e das pessoas afetadas."

A empresa disse, ainda, estar emprenhada em colaborar com as autoridades e prestar os esclarecimentos necessários.



O caso será investigado pela 105ª DP (Petrópolis).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci