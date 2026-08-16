Cariocas e turistas compareceram à praia de Copacabana mesmo com céu nublado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas e turistas compareceram à praia de Copacabana mesmo com céu nubladoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/08/2026 15:28

Rio - Um sistema de alta pressão deixará o tempo estável na cidade do Rio nesta semana. A previsão indica um aumento gradual na temperatura no decorrer dos dias, que poderão chegar a 34°C.

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Segundo o Alerta Rio, neste domingo (16), ventos úmidos influenciaram o tempo na capital. O dia começou com céu nublado, sem registro de chuva. Há previsão de rajadas de vento moderadas a fortes nos períodos da tarde e noite, podendo atingir intensidade entre 40 km/h e 75,9 km/h, principalmente no litoral.

Entre 12h e 13h, o Sistema Alerta Rio registrou vento de 45 km/h na estação Forte de Copacabana, na Zona Sul. Apesar do céu repleto de nuvens, cariocas e turistas não deixaram de comparecer na praia do bairro. Os visitantes se cobriram com cangas e toalhas para se proteger do vento frio.

Entre segunda-feira (17) e quinta-feira (20), o tempo no município será influenciado por um sistema de alta pressão. O céu estará parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva. Os ventos ficarão fracos ou moderados e as temperaturas passarão por um crescimento gradual.

No decorrer dos dias, a máxima crescerá de 30°C para 34°C. Já a mínima passará de 15°C a 17°C.