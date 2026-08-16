Rio - Um suspeito acabou ferido e preso após trocar tiros com policiais militares na Rua Tenente Pimentel, esquina com a Rua Uranos, em Olaria, na Zona Norte do Rio, neste sábado (15).
Segundo a Polícia Militar, a ação envolveu agentes do 16º BPM (Olaria). Após o confronto, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), onde recebeu atendimento médico sob custódia.
Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil e grande quantidade de material entorpecente.
De acordo com a Polícia Civil, agentes da 22ª DP (Penha) prenderam o homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. O caso seguiu para a Justiça.
A reportagem do O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci
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