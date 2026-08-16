Na ação, um fuzil e grande quantidade de material entorpecente foram apreendidos - Divulgação PMRJ

Na ação, um fuzil e grande quantidade de material entorpecente foram apreendidosDivulgação PMRJ

Publicado 16/08/2026 13:36





Segundo a Polícia Militar, a ação envolveu agentes do 16º BPM (Olaria). Após o confronto, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), onde recebeu atendimento médico sob custódia.



Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil e grande quantidade de material entorpecente. Rio - Um suspeito acabou ferido e preso após trocar tiros com policiais militares na Rua Tenente Pimentel, esquina com a Rua Uranos, em Olaria, na Zona Norte do Rio, neste sábado (15). Segundo a Polícia Militar, a ação envolveu agentes do 16º BPM (Olaria). Após o confronto, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), onde recebeu atendimento médico sob custódia.Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil e grande quantidade de material entorpecente.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 22ª DP (Penha) prenderam o homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. O caso seguiu para a Justiça.

A reportagem do O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci