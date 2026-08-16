Apresentação do Rebobina Rio, grupo de axé retrô, colocou o público para dançar. Iniciativa leva atividades gratuitas e de qualidade para diferentes regiões da cidade - Marcelo Tavares

Apresentação do Rebobina Rio, grupo de axé retrô, colocou o público para dançar. Iniciativa leva atividades gratuitas e de qualidade para diferentes regiões da cidadeMarcelo Tavares

Publicado 16/08/2026 18:00

Rio - O primeiro Piquenique In Rio movimentou, neste sábado (15) e domingo (16), o Parque Realengo – Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio. Organizado pelo Jornal O Dia, o evento reuniu moradores e visitantes em uma programação gratuita com música, atividades culturais, brincadeiras e opções de lazer para toda a família.

Mesmo com a chuva que caiu no sábado, o público não desanimou e aproveitou a programação ao longo do dia. A comunidade abraçou a iniciativa, que promoveu momentos de convivência e diversão para crianças, jovens e adultos.



Durante a manhã, DJs animaram o público enquanto as crianças aproveitavam as atividades recreativas. Um dos destaques da programação foi a apresentação do grupo Rebobina Rio, que colocou os participantes para dançar em uma aula de axé retrô ao som de músicas que marcaram época, com sucessos de grupos como É o Tchan e Tchakabum.



O evento também contou com a Feira Criativa de Políticas para Mulheres, iniciativa da Prefeitura do Rio voltada ao acolhimento e à promoção da autonomia feminina.



Realizado durante dois dias, o Piquenique In Rio teve como objetivo ocupar e valorizar os espaços públicos da cidade, promovendo lazer, cultura, música e convivência entre moradores e visitantes da Zona Oeste.

A iniciativa reforça a importância de levar atividades gratuitas e de qualidade para diferentes regiões da cidade, promovendo o encontro entre a comunidade e os espaços públicos do Rio.



Realização: O DIA

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Prefeitura do Rio – Parque Realengo Susana Naspolini

Apoio cultural: Área de Políticas para Mulheres e Cuidados