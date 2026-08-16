Apresentação do Rebobina Rio, grupo de axé retrô, colocou o público para dançar. Iniciativa leva atividades gratuitas e de qualidade para diferentes regiões da cidadeMarcelo Tavares
Durante a manhã, DJs animaram o público enquanto as crianças aproveitavam as atividades recreativas. Um dos destaques da programação foi a apresentação do grupo Rebobina Rio, que colocou os participantes para dançar em uma aula de axé retrô ao som de músicas que marcaram época, com sucessos de grupos como É o Tchan e Tchakabum.
O evento também contou com a Feira Criativa de Políticas para Mulheres, iniciativa da Prefeitura do Rio voltada ao acolhimento e à promoção da autonomia feminina.
Realizado durante dois dias, o Piquenique In Rio teve como objetivo ocupar e valorizar os espaços públicos da cidade, promovendo lazer, cultura, música e convivência entre moradores e visitantes da Zona Oeste.
Realização: O DIA
Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
Apoio institucional: Prefeitura do Rio – Parque Realengo Susana Naspolini
Apoio cultural: Área de Políticas para Mulheres e Cuidados
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