Tetracampeão da Corrida dos Garçons celebra: ‘Sensacional’

DIA acompanhou os 150 profissionais do atendimento ao público que buscaram o primeiro lugar com muita alegria, equilíbrio e agilidade. Giuliano de Alcântara, de 42 anos, venceu a categoria masculina pelo quarto ano consecutivo.



"É sensacional, porque é uma prova muito difícil aqui na praia, ventando. Tem que ter muita concentração e eu me sinto muito feliz", vibra o vencedor, que trabalha há nove anos no Clarice Restaurant, no Hotel Hilton.



Ele ainda revela qual é o segredo para permanecer invicto. "A estratégia é centralizar a garrafa, cuidar muito bem da primeira passada, equilibrar até o final e segurar o coração".



Os organizadores dividiram a competição em baterias. O vencedor de cada uma ganhou um prêmio de R$ 200. Já o primeiro lugar da grande final levou R$ 2 mil, enquanto o segundo colocado ficou com R$ 1,5 mil e o terceiro com R$ 1 mil. Rio - É tetra! A 21ª Corrida dos Garçons foi realizada na manhã deste domingo (16), na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul. A tradicional competição integra a celebração do Dia do Garçom, comemorado no último dia 11. Oacompanhou os 150 profissionais do atendimento ao público que buscaram o primeiro lugar com muita alegria, equilíbrio e agilidade. Giuliano de Alcântara, de 42 anos, venceu a categoria masculina pelo quarto ano consecutivo."É sensacional, porque é uma prova muito difícil aqui na praia, ventando. Tem que ter muita concentração e eu me sinto muito feliz", vibra o vencedor, que trabalha há nove anos no Clarice Restaurant, no Hotel Hilton.Ele ainda revela qual é o segredo para permanecer invicto. "A estratégia é centralizar a garrafa, cuidar muito bem da primeira passada, equilibrar até o final e segurar o coração".Os organizadores dividiram a competição em baterias. O vencedor de cada uma ganhou um prêmio de R$ 200. Já o primeiro lugar da grande final levou R$ 2 mil, enquanto o segundo colocado ficou com R$ 1,5 mil e o terceiro com R$ 1 mil.





Com a conquista, Giuliano deseja realizar um grande sonho, que também é voltado ao esporte. "Com esse prêmio, eu pretendo correr a São Silvestre", revela. LEIA MAIS: Projeto social muda a vida de famílias de Realengo e Sulacap Com a conquista, Giuliano deseja realizar um grande sonho, que também é voltado ao esporte. "Com esse prêmio, eu pretendo correr a São Silvestre", revela.

Já para a campeã do feminino, Sueli Costa, de 53 anos, o prêmio em dinheiro ajudará na obra de sua casa. "Vai dar uns R$ 2 mil em tijolos", diz a dona da empresa Baiana Evento, em tom descontraído.



Sueli também conquistou o maior prêmio pela quarta vez. No entanto, fazia 10 anos desde a última vez que ela havia vencido. Para a empreendedora, então, o título da edição 2026 é mais que especial.



"Já ganhei três vezes, aí dez anos depois [venci de novo]. Só tinha novinha [correndo] e eu sou mais velhinha [risos]. A experiência que vale, né?", comemora.





E teve mais premiações para os três primeiros que atravessaram a linha de chegada, nas categorias masculina e feminina. Além de serem aclamados pelo público, os corredores receberam troféus personalizados e kits de bebidas.



Durante a prova, os garçons percorreram 150 metros com as bandejas cheias de latas, copos e garrafas, sem poder derrubar nenhum item.



O evento foi realizado pelo Sindicato dos Garçons e Trabalhadores em Bares e Restaurantes do município do Rio de Janeiro (Sigaban) e conta com apoio dos HotéisRio.



Organizador da corrida, Antonio dos Anjos ressalta que a competição é uma homenagem à categoria. "Durante 21 anos, organizamos esse evento para prestigiar os garçons e garçonetes do município do Rio".



Antonio ainda pontua o compromisso do evento com causas sociais desde a sua criação. "Na nossa corrida, a inscrição é doação de uma lata de leite em pó ou fralda geriátrica que serão revertidos ao Instituto Nacional do Câncer (Inca). Desde o início, nós tínhamos esse cunho social de fazer solidariedade”, recorda.



Entre os profissionais que se inscreveram estão garçons, garçonetes, bartenders e trabalhadores de bares e restaurantes no geral. LEIA MAIS: Terceiro dia da FLIN é marcado por lançamentos e sessões de autógrafos E teve mais premiações para os três primeiros que atravessaram a linha de chegada, nas categorias masculina e feminina. Além de serem aclamados pelo público, os corredores receberam troféus personalizados e kits de bebidas.Durante a prova, os garçons percorreram 150 metros com as bandejas cheias de latas, copos e garrafas, sem poder derrubar nenhum item.O evento foi realizado pelo Sindicato dos Garçons e Trabalhadores em Bares e Restaurantes do município do Rio de Janeiro (Sigaban) e conta com apoio dos HotéisRio.Organizador da corrida, Antonio dos Anjos ressalta que a competição é uma homenagem à categoria. "Durante 21 anos, organizamos esse evento para prestigiar os garçons e garçonetes do município do Rio".Antonio ainda pontua o compromisso do evento com causas sociais desde a sua criação. "Na nossa corrida, a inscrição é doação de uma lata de leite em pó ou fralda geriátrica que serão revertidos ao Instituto Nacional do Câncer (Inca). Desde o início, nós tínhamos esse cunho social de fazer solidariedade”, recorda.Entre os profissionais que se inscreveram estão garçons, garçonetes, bartenders e trabalhadores de bares e restaurantes no geral.

Fechando a festa com chave de ouro, os competidores celebraram o momento especial ao som de ritmistas de diferentes escolas de samba, além da presença das passistas da Estácio de Sá, que abrilhantaram a Avenida Atlântica.

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