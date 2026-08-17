Drogas e uma pistola foram apreendidas durante a operação - Reginaldo Pimenta

Drogas e uma pistola foram apreendidas durante a operaçãoReginaldo Pimenta

Publicado 17/08/2026 07:37

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, na manhã desta segunda-feira (17), para prender integrantes do Comando Vermelho, suspeitos de torturas e ameaças contra moradores e comerciantes da comunidade do Quitungo , em Brás de Pina, na Zona Norte. Ao todo, três homens foram presos, e um adolescente, apreendido.

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De acordo com as apurações, os investigados colocavam as vítimas, especialmente motoboys, em situações de extremo risco. Elas eram abordadas e ameaçadas sob a acusação de terem ligação com facções rivais. Para confirmar as suspeitas, os criminosos usavam métodos de torturas.

Na ação, foram apreendidas cinco ganadas, uma pistola, carregadores, munições, rádio comunicador, celulares, além de centenas de fracos de lança-perfume, 475 tabletes de maconha, 930 pinos de cocaína, 470 pedras de crack, comprimidos de Extasy e cadernos com anotações do tráfico.

"Esses integrantes estavam praticando, de forma reiterada, uma conduta de sequestro, tortura e até homicídios de trabalhadores que atuavam naquela área, especialmente os motoristas de aplicativo. Eles acreditavam que esses motoristas estavam passando informações para outras facções. Em razão disso, as vítimas eram levadas ao tribunal do tráfico, onde eram julgadas de forma sumária e condenadas à execução", explicou o delegado Bruno Ciniello, titular da 38ª DP.

Os policiais também prenderam dois homens em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de um adolescente que portava uma pistola. Uma mulher foi conduzida à 38ª DP depois de hostilizar agentes ao gritar "Tropa do Urso", que remete ao traficante Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca.

A ação conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).



Líder do CV procurado

Um dos alvos de mandado de prisão da operação desta segunda é Carlos da Costa Neves, o Gardenal. Ele é apontado como um dos gerentes-gerais do Comando Vermelho no Rio, sendo um dos principais nomes na hierarquia da facção e homem de confiança de Doca.

Segundo investigações, Gardenal é um dos responsáveis pela administração de áreas estratégicas para o Comando Vermelho, coordenando a venda de drogas, logística, segurança armada e o repasse de lucros.