Ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha o Rio de Janeiro como destino - Foto: Divulgação/CBMERJ

Ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha o Rio de Janeiro como destinoFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 17/08/2026 09:53

Rio - A Polícia Civil informou, na manhã desta segunda-feira (17), que identificou mais duas vítimas fatais no acidente de ônibus em Petrópolis, na Região Serrana do Rio . São elas: Natália Fimiano de Barros, de 34 anos, e Dayanna de Lima Viana, de 36. Outras seis mortas, incluindo uma menina de 7 anos, já haviam sido identificadas, enquanto dois corpos aguardam reconhecimento.

O ônibus tombou por volta das 4h30, na altura do km 91 da BR-040, na região de Cascatinha, próximo ao Sítio Flor da Serra, deixando dez mortos. As outras vítimas identificadas são: Jhennifer Ferreira Carvalho, 33; Luciana Ferreira Carvalho, 53; Ketelyn Polyane Alves de Oliveira, 19; Keyla Perucci da Silva, 35, e Priscilla de Souza Braz, 33, além da criança.

O veículo saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O coletivo levava 49 pessoas, incluindo o motorista. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, informou que recebeu 13 feridos no acidente, sendo que oito já receberam alta. Duas crianças, duas mulheres e um homem continuam internados na unidade. A direção informou que, no momento, não informará a identidade dos pacientes e nem o quadro de saúde com o intuito de preservar as vítimas e seus parentes.



Outras nove pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, onde estão recebendo atendimento médico. Procurada, a unidade comunicou que também não divulgará informações individuais sobre os casos. “Novas atualizações poderão ser fornecidas oportunemanto, conforme evolução do atendimento”, concluiu.

A 105ª DP (Petrópolis) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os corpos de nove vítimas fatais foram encaminhados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis, onde passam por exames periciais. O corpo da décima vítima foi levado ao PRPTC de Nova Iguaçu. O motorista recebeu atendimento em uma unidade de saúde.

ANTT classifica viagem como 'clandestina'

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirmou que o ônibus não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros. O órgão classificou a viagem como "clandestina". Em nota, a ANTT informou o veículo de placa AKY-3454 está registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda. Segundo a Agência, nenhuma das empresas está habilitada.

A ANTT ainda informou que não localizou empresa habilitada com o nome Estrela Guia Turismo, apontada como responsável pela viagem. O ônibus apresentava ainda um adesivo da ANTT, em nome da empresa Samara, que também está inapta.

Procurado pelo DIA, o advogado Aroldo Leão Braz, que representa a Estrela Guia Turismo, informou que a empresa não fará manifestações sobre o caso. "Eventuais esclarecimentos e manifestações serão apresentados oportunamente nos autos dos processos dos quais a empresa venha a fazer parte", disse.

De manhã, a defesa emitiu uma nota em nome da empresa, lamentando o ocorrido e se solidarizando com as vítimas.

"Desde os primeiros momentos, a empresa está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos e adotando todas as medidas necessárias para prestar assistência às vítimas e seus familiares. A Estrela Guia está acompanhando de perto a situação e disponibilizando o suporte necessário, ao mesmo tempo em que aguarda a conclusão das investigações para que as circunstâncias do acidente sejam devidamente esclarecidas. Neste momento de profunda consternação, pedimos respeito à privacidade das famílias e das pessoas afetadas. A empresa reafirma seu compromisso de colaborar com as autoridades e prestar os esclarecimentos necessários, sempre pautada pelo respeito, transparência e responsabilidade", destacou.