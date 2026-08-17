Os reflexos foram registrados na Avenida Brasil e em outras vias da cidadeReprodução/Centro de Operações Rio
Segundo a concessionária Ecovias Ponte, duas faixas precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Embora os veículos tenham sido retirados e as pistas liberadas ainda durante a tarde, o congestionamento permaneceu por várias horas devido ao grande volume de veículos no horário de pico.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os reflexos foram registrados na Avenida Brasil, onde motoristas enfrentaram lentidão desde Manguinhos até o acesso à ponte, no sentido Centro. A Linha Vermelha também apresentou retenções a partir da Linha Amarela em direção ao Centro.
No entorno da região portuária, o trânsito ficou lento no Viaduto do Gasômetro, com impactos na Avenida Francisco Bicalho. Já na Avenida Rio de Janeiro, o fluxo apresentou retenções em direção à ponte, com reflexos na Avenida Rodrigues Alves.
Mais cedo, outro acidente envolvendo dois carros já havia causado congestionamentos na Ponte Rio-Niterói, com reflexos que chegaram até o bairro de Ramos, na Zona Norte. Em razão das duas ocorrências, o tempo de travessia no sentido Niterói chegou a atingir uma hora por volta das 17h20.
Com a liberação total das faixas e a dispersão gradual do fluxo, a situação começou a melhorar no início da noite. Às 18h, a Ecovias informou que a travessia no sentido Niterói era realizada em 19 minutos, ainda com lentidão nos acessos, enquanto o sentido Rio apresentava fluxo normal, com tempo estimado de 13 minutos.
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