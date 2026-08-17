Os reflexos foram registrados na Avenida Brasil e em outras vias da cidade - Reprodução/Centro de Operações Rio

Os reflexos foram registrados na Avenida Brasil e em outras vias da cidadeReprodução/Centro de Operações Rio

Publicado 17/08/2026 18:37 | Atualizado 17/08/2026 18:51

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na Ponte Rio-Niterói provocou retenções em diversas vias de acesso ao Rio de Janeiro no fim da tarde desta segunda-feira (17). A colisão aconteceu no sentido Niterói, na altura da Grande Reta, e chegou a impactar o tráfego em importantes corredores da própria cidade e também da Zona Norte e da região central da capital.