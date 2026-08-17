Com o Projeto Bombeiro 100&, corporação inaugurou unidade em Miracema, no Noroeste Fluminense - Divulgação / CBMERJ

Com o Projeto Bombeiro 100&, corporação inaugurou unidade em Miracema, no Noroeste FluminenseDivulgação / CBMERJ

Publicado 17/08/2026 15:29 | Atualizado 17/08/2026 15:38

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) amplia sua rede por meio do Projeto Bombeiro 100%, com o objetivo de aproximar o socorro e reduzir o tempo de resposta. A medida já expandiu a operação para 70 municípios, atingindo a marca de 138 unidades. O programa busca alcançar todas as 92 localidades fluminenses, com previsão de cinco novas implantações para as próximas semanas.

"Estamos avançando com planejamento para levar o Corpo de Bombeiros cada vez mais perto da população. Cada nova unidade reduz distâncias, melhora o tempo de resposta e amplia a proteção nos municípios do interior. O Projeto Bombeiro 100% representa uma transformação histórica na cobertura operacional do estado e reafirma nosso compromisso de garantir a presença da Corporação nos 92 municípios fluminenses", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Os bombeiros já atendem todo o território estadual através de uma rede regionalizada de quartéis. Segundo a corporação, a instalação de novas unidades também fortalece as ações de combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e defesa civil.

Nesta sexta-feira (14), os bombeiros inauguraram a unidade em Duas Barras, na Região Serrana. Com a implementação, ampliaram a operação para aproximadamente 76% das cidades fluminenses.

Mais 10 unidades foram fundadas em diferentes municípios desde junho do ano passado, beneficiando aproximadamente 460 mil pessoas. O projeto contempla ainda a distribuição de ambulâncias, viaturas multimissão, motorhomes e equipamentos.

Inauguração de mais 10 unidades

Em 16 de junho do ano passado, a corporação inaugurou um Destacamento de Bombeiro Militar na orla de Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, beneficiando cerca de 20 mil moradores da localidade, além de comunidades da Baixada Campista e da Região do Açu.

A iniciativa reduziu em aproximadamente uma hora o tempo de resposta, pois o atendimento partia do Centro de Campos, a cerca de 50 km. O destacamento opera 24 horas por dia, com atendimento terrestre e marítimo, e conta com viaturas para incêndio, salvamento e locais de difícil acesso, além de motos aquáticas e barcos infláveis.

Neste mesmo dia, implementaram outra unidade no Centro de São Francisco de Itabapoana, na mesma região. A medida também reduziu o tempo de resposta às emergências e ampliou a cobertura desde Barra do Itabapoana, na divisa com o Espírito Santo, até o limite com Campos dos Goytacazes. A unidade atua em ocorrências de incêndio, salvamento, acidentes automobilísticos, fogo em vegetação e desastres naturais.

O CBMERJ também inaugurou mais um Destacamento de Bombeiro Militar, dessa vez em Paty do Alferes, Centro-Sul Fluminense, em 15 de dezembro. Em 29 do mesmo mês, ocorreu a inauguração em Miracema, no Noroeste Fluminense, com intuito de garantir atendimento para cerca de 28 mil habitantes.

Já no dia 11 de fevereiro deste ano, foi fundada a nova sede do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, no bairro Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense. Especializada no combate a incêndios florestais e em salvamentos em áreas de difícil acesso, a unidade também atende ocorrências convencionais e beneficia diretamente mais de 220 mil pessoas inclusive de partes de outros municípios, como Duque de Caxias, também na Baixada, e Petrópolis, Região Serrana.

Em 27 do mesmo mês, implementaram o DBM no bairro Novo Horizonte, em Carapebus, Norte Fluminense, com 16 militares e duas viaturas. Em 8 de maio, inauguraram uma unidade no bairro Estação, em Iguaba Grande, Região dos Lagos, marcando a chegada de um quartel ao 65º município.

Dois meses depois foi a vez do bairro Vale do Sol, em Pinheiral, Sul Fluminense, ganhar uma unidade. A inauguração também marcou a chegada de um quartel na cidade. No final deste mesmo mês, os bombeiros ativaram o destacamento em Cardoso Moreira, na mesma região.

Em 7 de agosto de 2026, fundaram o destacamento no bairro Alto Alegre, em Quissamã, Norte Fluminense, garantindo atendimento para cerca de 22 mil habitantes, além de turistas e visitantes.

Próximas inaugurações

De acordo com os militares, o Projeto Bombeiro 100% continuará avançando. A programação prevê as inaugurações nos seguintes municípios: Sapucaia, Centro-Sul Fluminense, nesta sexta-feira (21); Paraíba do Sul, no Centro-Fluminense, na próxima terça-feira (25); Sumidouro, Região Serrana, em 28 de agosto; São José do Vale do Rio Preto, na mesma região, no dia 4 de setembro; e Comendador Levy Gasparian, Centro-Sul Fluminense, em 11 de setembro. Todas as implementações estão previstas para às 11h. No entanto, as datas e os horários poderão sofrer alterações.