Bombeiros resgataram cão em área de difícil acesso com rapel na Zona Sul - Reprodução / Instagram

Bombeiros resgataram cão em área de difícil acesso com rapel na Zona SulReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2026 11:48 | Atualizado 17/08/2026 12:01

Rio - Bombeiros do Quartel de Copacabana (17º GBM) resgataram, neste domingo (16), um cão que estava em uma área de difícil acesso, na parte alta da comunidade Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul. Após o intenso trabalho, que precisou ser realizado por rapel, o animou foi salvo sem ferimentos.

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Bombeiros resgatam cão em área de difícil acesso na Zona Sul



Crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros pic.twitter.com/HlcggMaHVb — Jornal O Dia (@jornalodia) August 17, 2026

Para chegar até o cachorro, os militares precisaram realizar uma descida de aproximadamente 70 metros, por meio de cordas e sistema de ancoragem na encosta. A equipe enfrentou ainda dificuldades provocadas pela vegetação do local. O animalzinho estava assustado, chorando e corria risco de cair. Para chegar até o cachorro, os militares precisaram realizar uma descida de aproximadamente 70 metros, por meio de cordas e sistema de ancoragem na encosta. A equipe enfrentou ainda dificuldades provocadas pela vegetação do local. O animalzinho estava assustado, chorando e corria risco de cair.

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Após alcançar e retirar o cão com segurança, os bombeiros foram içados de volta pela equipe que permaneceu na parte superior. Eles resgataram o cachorro e o entregaram para a ONG Indefesos. Após alcançar e retirar o cão com segurança, os bombeiros foram içados de volta pela equipe que permaneceu na parte superior. Eles resgataram o cachorro e o entregaram para a ONG Indefesos.

Através das redes sociais, os protetores de animais contaram que o cão foi nomeado como Rapel, devido ao resgate. O cachorrinho, classificado como Sem Raça Definida (SRD), também popularmente chamado de vira-lata preto, recebeu os cuidados em uma clínica veterinária na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.

A ONG ainda pediu ajuda até que ele seja adotado. "A gente pede e implora por um lar temporário para esse cãozinho que está tão assustado, triste e precisa ter uma nova vida", disse a voluntária Adriana Chamoun.