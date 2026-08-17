Roda se desprendeu de ônibus do BRT Reprodução/Rede Social

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Uma mulher morreu após ser atingida pela roda de um ônibus do BRT, que se desprendeu do veículo próximo à estação Tanque, no corredor Transcarioca, na Zona Sudoeste, na tarde deste domingo (16).
LEIA MAIS: Homem de 58 anos morre após colisão entre dois carros em Niterói
LEIA MAIS: Família se despede de colombianas mortas em queda de helicóptero

A vítima, identificada como Rosyane Melo de Souza, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Mobi-Rio lamentou o caso. "A companhia está prestando assistência à família e está apurando as causas do acidente", disse em nota.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). A perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.