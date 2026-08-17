A vítima, identificada como Rosyane Melo de Souza, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a Mobi-Rio lamentou o caso. "A companhia está prestando assistência à família e está apurando as causas do acidente", disse em nota.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). A perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.
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