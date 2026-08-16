Um homem de 50 anos morreu e um adolescente de 15 anos recusou atendimento - Reprodução/ Redes Sociais

Um homem de 50 anos morreu e um adolescente de 15 anos recusou atendimentoReprodução/ Redes Sociais

Publicado 16/08/2026 11:38

Rio - Um homem de 58 anos morreu após uma colisão entre dois carros de passeio na Rua Professor João Brasil, no Fonseca, em Niterói, na noite deste sábado (15). A vítima, identificada como Luiz Cláudio Rosa Maia, conduzia um Renault Kwid e faleceu no local. O outro automóvel envolvido, um Chevrolet Captiva, era dirigido por Alex Correia da Silveira Júnior.



O quartel do Corpo de Bombeiros de Niterói recebeu o chamado às 19h10. Ao chegarem ao endereço, os militares constataram a vítima sem vida. Um adolescente de 15 anos também se envolveu no acidente, mas recusou atendimento e remoção para o hospital.



Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local circulam nas redes sociais. Em vídeos, motoristas relatam que um dos carros teria perdido o controle antes de colidir com o segundo veículo, que teve a traseira destruída.

Após o socorro inicial, bombeiros levaram Alex Correia para a 78ª DP (Fonseca). Encaminhado ao IML do Barreto, o condutor submeteu-se ao teste de alcoolemia, que deu resultado positivo. De volta à delegacia, ele relatou dores e seguiu para o Hospital Azevedo Lima por determinação da inspetora de plantão. Depois de receber cuidados médicos, Alex retornou à unidade policial.



De acordo com a Polícia Civil, o motorista acabou autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Alex. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci