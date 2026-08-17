São Gonçalo: idoso foi preso em ação que ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimento - reprodução/Internet

São Gonçalo: idoso foi preso em ação que ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimentoreprodução/Internet

Publicado 17/08/2026 21:43 | Atualizado 17/08/2026 21:48

A decisão foi recebida com emoção pela família do aposentado, que desde a prisão sustentava a inocência dele. Em conversa com a reportagem de O DIA, a filha, Andréa Capacia, disse que o momento é de alívio após dias de angústia.

“Muita emoção. Meu pai foi muito injustiçado. Um homem do bem. Só queremos justiça”, afirmou.

Emanoel havia sido preso na última sexta-feira (14) durante uma ação da 72ª DP (São Gonçalo) que investigava o funcionamento irregular de uma perfumaria utilizada para a comercialização clandestina de medicamentos controlados e anabolizantes. No local, os agentes apreenderam produtos sem autorização dos órgãos competentes, além de materiais utilizados na venda dos medicamentos.

Segundo a Polícia Civil, o idoso se apresentou aos agentes como responsável pelo estabelecimento durante a ausência do proprietário. A partir disso, foi autuado em flagrante.

A versão é contestada pela família. De acordo com os parentes, Emanoel apenas tomava conta da loja para um amigo que se recuperava de uma cirurgia e recebia uma diária de R$ 60 para permanecer no local. Eles afirmam que o aposentado não tinha conhecimento dos produtos irregulares encontrados durante a fiscalização.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. No sábado (15), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Nesta segunda-feira, porém, a Justiça reviu a medida e expediu o alvará de soltura. O documento, assinado digitalmente pela juíza Simone Ferraz Holmes, determina que a unidade prisional coloque o idoso em liberdade, desde que não exista outro motivo legal para mantê-lo preso.