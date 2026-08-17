São Gonçalo: idoso foi preso em ação que ocorreu após uma denúncia que levou os agentes ao estabelecimentoreprodução/Internet

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio - A justiça determinou, nesta segunda-feira (17), a soltura de Emanoel Gonçalves Capacia, de 77 anos, preso durante uma operação da Polícia Civil em uma perfumaria no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. O alvará foi expedido pela 3ª Vara Criminal do município após a revogação da prisão preventiva. Ainda assim, o idoso só poderá voltar para casa, provavelmente amanhã (18), já que o documento não chegou a tempo no presídio. 
A decisão foi recebida com emoção pela família do aposentado, que desde a prisão sustentava a inocência dele. Em conversa com a reportagem de O DIA, a filha, Andréa Capacia, disse que o momento é de alívio após dias de angústia.
“Muita emoção. Meu pai foi muito injustiçado. Um homem do bem. Só queremos justiça”, afirmou.
Emanoel havia sido preso na última sexta-feira (14) durante uma ação da 72ª DP (São Gonçalo) que investigava o funcionamento irregular de uma perfumaria utilizada para a comercialização clandestina de medicamentos controlados e anabolizantes. No local, os agentes apreenderam produtos sem autorização dos órgãos competentes, além de materiais utilizados na venda dos medicamentos.
Segundo a Polícia Civil, o idoso se apresentou aos agentes como responsável pelo estabelecimento durante a ausência do proprietário. A partir disso, foi autuado em flagrante.
A versão é contestada pela família. De acordo com os parentes, Emanoel apenas tomava conta da loja para um amigo que se recuperava de uma cirurgia e recebia uma diária de R$ 60 para permanecer no local. Eles afirmam que o aposentado não tinha conhecimento dos produtos irregulares encontrados durante a fiscalização.
Após a prisão, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. No sábado (15), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.
Nesta segunda-feira, porém, a Justiça reviu a medida e expediu o alvará de soltura. O documento, assinado digitalmente pela juíza Simone Ferraz Holmes, determina que a unidade prisional coloque o idoso em liberdade, desde que não exista outro motivo legal para mantê-lo preso.